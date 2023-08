USD/CNY, USD/CNH: Perspectiva do Renminbi com queda nas exportações da China

As taxas de câmbio USD/CNH e USD/CNY subiram na terça-feira, após outro conjunto de dados preocupantes da China. O par USD/CNH subiu para 7,23, o ponto mais alto desde 19 de julho, enquanto o USDCNY subiu para 7,2176.

Renminbi pressionado

As preocupações com a economia chinesa continuaram na manhã de terça-feira, depois que a China publicou números comerciais fracos. Em relatório, as exportações do país caíram 12,4% em julho, acima da estimativa mediana de 5,6%. Eles haviam caído 6,8% no mês anterior.

As importações, por outro lado, caíram 14,5% em julho, também abaixo da expectativa de queda de 9,8%. Assim como as exportações, as importações caíram 6,4% em junho. As importações e exportações da China encolheram nos últimos nove meses consecutivos. Apesar da queda no volume, o superávit comercial saltou para US$ 80 bilhões.

Esses números significam que a economia chinesa não está melhorando, pois o comércio desempenha um papel importante. Pior ainda, outros componentes do país, como imóveis, também estão com baixo desempenho. Também está prestes a entrar em uma era de deflação em que os preços estão caindo.

Como resultado, a China começou a implementar alguns pacotes de estímulo em uma tentativa de salvar a economia. A maioria dessas medidas destina-se a estimular os gastos do consumidor, que constituem uma parte essencial da economia.

A maioria dos analistas rebaixou suas estimativas para o crescimento econômico chinês neste ano. Eles esperam que a economia cresça cerca de 5%. Embora este seja um bom número, será inferior aos padrões históricos.

Análise técnica USD/CNH

Gráfico USD/CNH por TradingView

No gráfico 4H, vemos que o par USD/CNH formou um padrão de fundo duplo em 7,1228 em 14 e 27 de julho. Na análise técnica. Esse padrão geralmente é um sinal de alta. Agora está se aproximando do decote desse padrão em 7,2370, o nível mais alto em 19 de julho.

O rali do par USDCNH está sendo apoiado pelas médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (EMA). Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se acima do ponto neutro.

Portanto, a perspectiva para o par é otimista, com o próximo nível de referência em 7,2898, o ponto mais alto em 30 de junho. Se isso acontecer, a taxa de câmbio USD/CNY também continuará subindo à medida que os compradores visam o ponto-chave de resistência em 7,2667.

