Shiba Inu e Pepe Coin se destacaram como fortes concorrentes para as melhores criptomoedas meme deste ano, apesar do fato de que muitas moedas meme foram lançadas em 2023. Ambas estão disputando a posição de destaque graças às suas ideias distintas, planos ambiciosos e potencial de expansão no futuro.

No entanto, uma nova moeda meme com o nome de Shiba Memu (SHMU) que utiliza o poder da inteligência artificial (IA), está buscando rivalizar com PEPE e SHIB. A habilidade de marketing impulsionada por IA do Shiba Memu está desafiando até mesmo o adorável meme de sapo da Pepe Coin.

Previsão de preços Pepe

No momento da redação deste artigo, o PEPE estava avaliado em US$ 0,000001246, marcando uma queda notável em relação à alta de julho de US$ 0,00000190. A tendência sugere novas quedas no curto prazo, com a probabilidade de a moeda meme cair ainda mais para testar novamente o nível de suporte principal em US$ 0,000001.

No entanto, se o hype das criptomoedas meme se mantiver, PEPE ainda poderia ver um aumento para atingir $0,000003 até 2024, o que, embora seja um ganho pequeno, seria significativo para a moeda. No entanto, isso marcaria um potencial aumento de preço de 3x, PEPE Coin ainda estaria bem atrás da criptomoeda Shiba Memu, que atualmente está sendo negociada a 0,019225 USDT; isso sem mencionar que ela ainda está na fase de pré-venda.

Previsão de preços Shiba Inu

Tem sido uma jornada agitada para os investidores de Shiba Inu recentemente, à medida que a comunidade aguarda grandes lançamentos. No momento da redação, o $SHIB estava sendo negociado a $0,00001002, um aumento de 21,91% nos últimos sete dias.

Embora o preço do SHIB parecesse ter rejeitado a zona de resistência em torno de US$ 0,0000105, que também foi rejeitada no final de abril, há todas as indicações de que o token pode estar a caminho de quebrar esse nível.

Após os recentes ganhos de preço, as baleias e os traders de varejo estão ficando otimistas sobre o valor futuro de $SHIB, especialmente com a aproximação do ecossistema Shibarium. A maioria espera que a moeda do meme se torne parabólica depois de quebrar um nível de retração de Fibonacci de baixa de 0,382. No entanto, não é provável que o preço de Shiba Inu chegue perto do preço atual de Shiba Memu, que está atualmente em sua fase de pré-venda com uma listagem iminente na Bitmart.

O que é Shiba Memu e por que se tornou tão popular?

Ao contrário de seus concorrentes, Shiba Memu promete oferecer mais do que apenas engajamentos da comunidade.

Shiba Memu tem algumas propostas incríveis. A moeda usa publicidade com inteligência artificial e, com um único aceno da pata, esse cão digital incrivelmente inteligente conclui o trabalho de 100 agências de publicidade ouvindo, analisando e planejando.

A IA do Shiba Memu classifica conversas on-line usando processamento de linguagem natural (NLP) para determinar o que é popular e o que não é, faz análises de sentimentos e usa análises preditivas para prever tendências futuras e lucrar com elas.

Ao usar IA, Shiba Memu fica mais sábio a cada dia, impulsionando o crescimento e atraindo a atenção. Esse ciclo de feedback contínuo acaba colocando mais atenção em Shiba Memu, criando demanda e potencialmente enviando o token SHMU cada vez mais alto.

Os interessados no token Shiba Memu (SHMU) podem participar da pré-venda do Shiba Memu comprando o token aqui.

