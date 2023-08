Previsão de USD/INR antes da decisão do RBI, dados de inflação dos EUA

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/INR está pairando perto do nível mais alto desde maio, antes da decisão do Reserve Bank of India (RBI) e dos dados de inflação ao consumidor dos EUA. Estava sendo negociado a 82, mais de 1,4% acima do nível mais baixo deste mês.

Decisão do RBI à frente

O par USD/INR terá dois catalisadores principais na quinta-feira. Primeiro, o Reserve Bank of India entregará sua decisão de agosto e fornecerá orientação para o que está por vir. Economistas consultados pela Reuters esperam que o banco deixe as taxas inalteradas em 6,50% e a taxa de reserva de caixa em 4,50%.

Se isso acontecer, será a quarta reunião seguida que o banco não faz nada. O banco começou a aumentar as taxas de juros em agosto do ano passado, quando as elevou para 4,40% em uma tentativa de combater a inflação elevada.

A decisão ocorre em um momento em que a inflação da Índia está subindo novamente. Uma pesquisa da Reuters mostrou que a inflação saltou acima do nível de tolerância superior de 6% do RBI. Os do HSBC veem a inflação caindo para 5% em 2024.

Os analistas não esperam cortes nas taxas este ano, mesmo com o surgimento de sinais de desaceleração na Índia. Em vez disso, os economistas esperam que o RBI comece a cortar as taxas no primeiro trimestre de 2024.

Dados de inflação dos EUA à frente

O próximo catalisador importante de USD/INR a ser observado serão os dados mais recentes do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA. Economistas acreditam que a inflação se inclinou para cima em julho. Justamente, a expectativa é de que o IPC cheio suba de 3,0% em junho para 3,3% em julho.

O núcleo da inflação deve chegar a 4,8%, um pequeno aumento em relação aos 4,7% anteriores de julho. Se for esse o caso, significa que a inflação nos EUA ainda está teimosamente alta, sinalizando que o Fed tem espaço para mais altas.

Dados compilados pelo CME mostram que o Fed tem 86,50% de chance de deixar as taxas entre 5,25% e 5,50% em setembro. Outro aumento de 0,25% provavelmente ocorrerá se a inflação continuar alta.

Previsão USD/INR

A taxa de câmbio USD/INR tem estado em forte tendência de alta nas últimas semanas. Como resultado, o par permaneceu acima de todas as médias móveis. O preço atual de 82,80 foi o nível mais alto em 6 de julho. Ao mesmo tempo, o MACD formou um padrão de divergência de baixa.

Portanto, como escrevi aqui na semana passada, as perspectivas para a taxa de câmbio de USD para INR são neutras por enquanto. Mais fraqueza da rupia indiana será confirmada se ela ultrapassar o nível de resistência chave em 82,92, o ponto mais alto em 8 de agosto. O cenário alternativo é onde o par cai e testa novamente o suporte em 82,60.

