Previsão de USD/INR: liquidação da rupia indiana enfrenta um obstáculo final

A taxa de câmbio USD/INR está em um importante nível de resistência. O par estava sendo negociado a 82,74 na sexta-feira, alguns pontos abaixo do nível de resistência crucial em 83, onde não conseguiu subir nos últimos meses.

Força do índice do dólar americano

A taxa de câmbio de USD para INR manteve-se muito bem esta semana, ajudada pelo índice superalimentado do dólar americano (DXY). O índice DXY subiu para mais de US$ 102,8, uma forte recuperação depois de cair para US$ 99,8 em julho.

Ele continuou subindo esta semana, com os investidores adotando um sentimento de risco depois que a Fitch decidiu rebaixar a classificação triplo A dos Estados Unidos. Como escrevi aqui , a empresa disse que os EUA estavam enfrentando um período difícil com o aumento de sua dívida. Como resultado, as ações americanas caíram esta semana, com o Nasdaq 100 e o Dow Jones caindo por três dias seguidos.

O par USD/INR também subiu depois que o Federal Reserve aumentou as taxas de juros em mais 0,25% na semana passada. Ele moveu as taxas para entre 5,25% e 5,50%, o nível mais alto em mais de 22 anos.

O Fed disse que manterá sua dependência de dados ao tomar suas próximas decisões sobre taxas de juros. Portanto, os analistas se concentrarão nos próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas americanas (NFP) agendadas para sexta-feira.

Os economistas esperam que os dados mostrem que a economia criou 200 mil empregos em julho, depois de criar mais de 218 mil empregos no mês anterior. Eles também esperam que os números revelem que a taxa de desemprego permaneceu em 3,6%, enquanto o salário médio por hora caiu para 4,2%.

Fortes números de empregos americanos serão positivos para a taxa de câmbio USD/INR, uma vez que isso significará que o Fed fará outro aumento. Por outro lado, espera-se que o Reserve Bank of India (RBI) mantenha suas taxas estáveis este ano.

Análise técnica USD/INR

O gráfico diário mostra que o par USDINR está em uma faixa estreita desde outubro do ano passado. Neste período, o par não conseguiu mover-se acima do nível de resistência chave em 83. Como resultado, a empresa moveu-se acima da linha de tendência ascendente mostrada em azul.

O par moveu-se acima das médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) subiu. Portanto, o par USD/INR permanecerá nessa faixa nas próximas semanas. Uma forte quebra de alta será confirmada se o par se mover acima do ponto de resistência chave em 83,01.

