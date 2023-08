O preço do Shiba Inu teve um bom desempenho nas últimas semanas, com os investidores focados no próximo lançamento do Shibarium. Ele saltou mais de 60% em relação ao nível mais baixo este ano e está superando criptomoedas populares como Bitcoin e Ethereum. Ao mesmo tempo, Shiba Memu, uma futura moeda de meme de IA, arrecadou mais de US$ 1,7 milhão nas últimas semanas.

Lançamento do Shibarium à frente

Copy link to section

Shiba Inu é a segunda maior moeda meme do mundo depois de Dogecoin. Desde sua fundação em 2021, seus desenvolvedores trabalham para criar todo um ecossistema em sua rede. Algumas dessas formas são através do ShibaSwap e seus ecossistemas NFT.

ShibaSwap é uma plataforma na indústria DeFi que permite às pessoas trocar tokens de criptomoedas e obter retornos por meio de staking. Agora, os desenvolvedores estão prestes a implementar a maior mudança no ecossistema ao lançar o Shibarium, uma rede de camada 2.

O objetivo do Shibarium é potencializar o ecossistema ao aumentar sua velocidade e reduzir os custos das transações. Como uma side chain, ele irá processar transações fora da rede Ethereum e economizará muito dinheiro para os usuários. A previsão é que o Shibarium seja lançado ainda neste mês.

Essa empolgação explica por que os tokens Shiba Inu e Bone ShibaSwap superaram o mercado. A análise técnica mostra que o SHIB tem mais vantagens, agora que cruzou a média móvel de 200 dias no gráfico diário. Se isso acontecer, o token provavelmente testará novamente o nível de resistência chave em US$ 0,000011.

Save

Shiba Memu está ganhando força

Copy link to section

Enquanto isso, Shiba Memu está ganhando força na indústria criptográfica. O token arrecadou mais de US$ 1,7 milhão à medida que sua arrecadação de fundos ganha força. Os desenvolvedores venderam mais de 58 milhões de tokens criptográficos até agora.

Para começar, Shiba Memu é uma nova criptomoeda que visa capitalizar o sucesso de moedas memes como Dogecoin, Pepe, Keke e Dogelon Mars. Também está buscando se beneficiar da popularidade da inteligência artificial, um dos temas mais populares do mercado.

Portanto, muitas pessoas estão comprando Shiba Memu esperando que ele se torne a próxima grande coisa na indústria de criptomoedas. Além disso, algumas pessoas investiram alguns dólares e se tornaram milionárias quando Pepe teve uma alta expressiva.

Shiba Memu, ao contrário de outras moedas de meme, terá utilidade desde o início. Os desenvolvedores criaram uma plataforma que usa a IA para autopublicação e automarketing. Como Shiba Inu, suspeito que a rede se aventurará em outras indústrias de criptografia, como o metaverso e o DeFi.

Você pode comprar Shiba Memu aqui.

Shiba Memu é um bom investimento?

Copy link to section

Uma maneira de analisar Shiba Memu como um investimento é através da ótica de risco-recompensa. Como acontece com todas as vendas de tokens, geralmente há um risco ao investir nelas. Neste caso, o risco é que o token chegue a zero uma vez listado em exchanges importantes como Binance e Huobi. Como resultado, o seu investimento se reduzirá a zero.

A alternativa é que o token tenha uma alta expressiva e se torne uma criptomoeda meme de vários milhões de dólares. Nesse caso, o seu investimento valerá muito mais logo após o lançamento. Portanto, acredito que a proposta de risco-recompensa é atrativa, especialmente quando você não arrisca muito do seu dinheiro. Você pode ler mais sobre Shiba Memu neste whitepaper.

Save