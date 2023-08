O preço do Livepeer sobe à medida que o interesse aberto e as liquidações de shorts saltam

O preço do Livepeer (LPT) ficou parabólico nos últimos três dias, à medida que seu volume de câmbio aumenta. O token LPT saltou para US$ 9,36 no domingo, o nível mais alto desde 15 de fevereiro. Ele subiu mais de 172% em relação ao nível mais baixo de junho.

O Livepeer é um dos principais blockchains que buscam interromper a indústria de vídeo. Os desenvolvedores criaram uma infraestrutura de vídeo descentralizada para uso de vídeo ao vivo e sob demanda. Seu concorrente mais próximo é a Theta Network, o maior player do setor.

Livepeer executa três produtos principais: player, Livepeer.js e Livepeer Studio. O Player é uma plataforma de código aberto para criar players de vídeo personalizados, enquanto o Studio fornece ferramentas para criar, transmitir e publicar vídeos.

Não está claro por que o preço do LPT ficou parabólico nos últimos dias, já que a rede não fez nenhuma notícia nova. Esse desempenho sinaliza que um short squeeze está acontecendo no mercado.

Dados compilados pela CoinGlass mostram que as liquidações de shorts aumentaram nos últimos três dias. Shorts no valor de mais de $ 2,72 milhões foram liquidados nas últimas 24 horas. Isso se compara a contratos longos no valor de mais de $ 792.000.

No sábado, as liquidações vendidas saltaram para US$ 2,81 milhões, enquanto na sexta-feira ultrapassaram US$ 1,47 milhão. As liquidações vendidas são geralmente vistas como otimistas para as criptomoedas.

Liquidações Livepeer

Ao mesmo tempo, dados adicionais mostram que o interesse aberto da Livepeer no mercado futuro está aumentando. Ele saltou mais de 17,4% nas últimas 24 horas, para mais de US$ 349 milhões. Conforme mostrado abaixo, o interesse aberto saltou para o nível mais alto já registrado, sinalizando que o token tem mais demanda.

A maior parte desse interesse em aberto vem da Bitget, que representa mais de US$ 157,7 milhões. Foi seguido por Binance, Bybit e OKX, que tinham US$ 157 milhões, US$ 99,5 milhões e US$ 50 milhões em juros em aberto.

Interesse aberto do Livepeer

Para ser claro, já que não há notícias de criptomoeda afetando o Livepeer, a atual ação do preço é principalmente devido a um esquema de bombeamento e despejo. Portanto, há uma probabilidade de o preço se reequilibrar nos próximos dias.

