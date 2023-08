A Canoo reduziu sua perda em 57% no segundo trimestre fiscal

A Canoo Inc (NASDAQ: GOEV) acaba de registrar um enorme declínio ano a ano em seu prejuízo trimestral. Suas ações estão sendo negociadas em horário estendido.

Números notáveis no lançamento de resultados do segundo trimestre da Canoo

Perdeu $ 70,9 milhões contra os $ 164,4 milhões do ano anterior

Perda por ação também diminuiu de 68 centavos para 14 centavos

O prejuízo ajustado por ação também foi de 14 centavos

Terminou o segundo trimestre financeiro sem receita

A empresa EV agora fica com $ 5,0 milhões em caixa e equivalentes. Tony Aquila – seu Diretor Executivo disse hoje no comunicado de imprensa :

Nossas instalações estão quase concluídas, pois alcançamos uma taxa de operação de 20.000 unidades para nossa linha de módulos de bateria em Pryor e robótica e linha de montagem em Oklahoma City para nossa plataforma MPP1.

As ações da Canoo caíram mais de 60% no ano.

Canoo Inc emite orientações para o segundo semestre

Também na segunda-feira, a Canoo lançou o LDV 190 – um novo veículo de entrega de estilo de vida para expandir sua presença em vans de carga movidas a bateria Classe 2. O CEO Aquila também disse hoje:

Entramos na fase de receita e geração de renda com o adiantamento do nosso contrato com o Departamento de Defesa, e entregamos veículos para a NASA.

Para a segunda metade do ano fiscal atual, a empresa de veículos elétricos agora prevê até US$ 140 milhões em EBITDA ajustado e US$ 70 milhões a US$ 100 milhões em despesas de capital.

A Canoo foi recentemente multada em US$ 1,5 milhão pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA – uma questão que diz estar resolvida. Wall Street atualmente tem um consenso de “classificação de sobrepeso no estoque de EV.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.