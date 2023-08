Previsão de USD/RUB à medida que a queda do rublo russo ganha força

A dor continua para o rublo russo. A taxa de câmbio USD/RUB subiu para 99,54, como eu havia previsto aqui . Agora está no nível mais baixo em mais de 16 meses, tornando-se uma das moedas com pior desempenho neste ano.

As dificuldades econômicas da Rússia

As taxas de câmbio USD/RUB e GBP/RUB estiveram em uma forte tendência de alta este ano, já que as preocupações com a economia russa continuam. O governo está gastando mais dinheiro para financiar a guerra em curso na Ucrânia e exportando menos devido às sanções.

Dados recentes mostram que o déficit orçamentário do país aumentou acentuadamente nos últimos meses. Embora esses gastos tenham sustentado a economia, seu impacto sobre a moeda foi terrível.

Ao mesmo tempo, a economia viu um salto nas importações. Dados mostram que as importações cresceram 20% no primeiro semestre. A maioria dessas importações vem de países como China, Turquia e Ásia Central. Essas importações estão sendo pagas em dólares americanos.

Do lado positivo, a Rússia ainda está vendendo muito petróleo bruto, apesar das sanções da Europa. Uma pequena safra de comerciantes de petróleo surgiu depois que gigantes como Trafigura e Gunvor se retiraram do país. Os dados mais recentes mostram que exportou 7,3 milhões de barris por dia em julho.

As exportações de petróleo aumentaram em um momento em que os preços permaneceram estáveis, com o Brent se aproximando de US$ 90 e o WTI sendo negociado a US$ 84. O preço dos urais russos manteve-se bem acima de $ 60 por barril.

Além disso, o preço do gás natural também está subindo, pois as preocupações com uma greve na Austrália continuam. Isso é importante, pois as exportações de GNL da Austrália representam cerca de 11% do abastecimento global.

Análise técnica USD/RUB

A taxa de câmbio USD/RUB está em uma forte tendência de alta depois de atingir o ponto mais baixo em 50,53 em 2022. No gráfico diário, o par está sendo apoiado pelas médias móveis de 25 e 50 dias.

O par está se aproximando do nível de retração de Fibonacci de 50%, o que é um sinal positivo. Osciladores como o Oscilador Estocástico e o Índice de Força Relativa (RSI) moveram-se para o nível de sobrecompra.

Portanto, o par provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo nível de resistência em 114,91, o ponto de retração de 61,8%. Este preço é cerca de 15% acima do nível atual. No curto prazo, o par estará um pouco volátil, já que 100 é um importante nível de resistência.

