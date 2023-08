Cingapura apresenta estrutura regulatória visionária para aumentar a estabilidade das stablecoins

A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) revelou uma estrutura regulatória inovadora para aumentar a estabilidade das stablecoins certificadas do país em 15 de agosto.

O banco central revelou que os novos regulamentos se aplicariam aos emissores de stablecoins de moeda única vinculadas ao dólar de Cingapura ou fiat das nações do G10, com circulação superior a US$ 5 milhões.

Apresentando as stablecoins reguladas pela MAS

O banco central de Cingapura introduz stablecoins reguladas pelo MAS para impor estabilidade nas finanças digitais. No entanto, a Autoridade Monetária de Cingapura deve realizar negociações legislativas antes que o Parlamento autorize as novas regras.

As stablecoins de moeda única são tokens digitais atrelados a ativos tradicionais, como moedas estatais. Cingapura tem apenas uma stablecoin no momento. A MAS confia que as stablecoins podem apoiar a inovação como meio de troca quando bem monitoradas para garantir a estabilidade do valor.

Regulação cripto em Cingapura

À medida que o mercado de criptomoedas se expande, os governos parecem interessados em monitorar o espaço para garantir negócios legítimos. Além disso, os analistas prevêem um crescimento maciço para a indústria de stablecoin até 2030.

Portanto, os principais economistas estão procurando regular as stablecoins. Cingapura tem sido otimista no que diz respeito à regulamentação de criptomoedas, atraindo diferentes players. Por exemplo, o FMI e o JPMorgan participaram da definição de padrões criptográficos para o país.

O MAS exige que as empresas que criam stablecoins cumpram determinadas regras. Os regulamentos envolvem garantir a estabilidade da stablecoin, divulgação transparente, resgate eficiente e adequação de capital.

Impacto na indústria

Cingapura reforça seu status de centro financeiro, atraindo startups que desejam aproveitar as modernizações de stablecoin. O país concedeu ao emissor de moedas USD Circle um certificado de Instituição de Pagamento Principal para oferecer serviços financeiros domésticos e transfronteiriços (leia mais).

A estrutura regulatória do MAS apresenta um caminho claro para os entusiastas da stablecoin, pois estabelece o terreno para padrões massivos, aumentando a confiança do investidor. Além disso, o novo modelo oferece aos capitalistas de risco um roteiro bem iluminado no que diz respeito à regulamentação.

As stablecoins reguladas por Cingapura correspondem às estratégias de gerenciamento de risco das instituições financeiras, criando um ambiente lucrativo para finanças digitais.

