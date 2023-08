CEO da Aviva sobre os resultados do primeiro semestre: ‘vimos um crescimento muito forte no primeiro semestre’

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A Aviva plc (LON: AV) encerrou ligeiramente em alta na quarta-feira, depois de registrar um aumento ano a ano em seu lucro operacional no primeiro semestre.

Aviva viu seu lucro saltar 8,0% no primeiro semestre

A seguradora encerrou os primeiros seis meses deste ano com £ 715 milhões (US$ 908,5 milhões) de lucro operacional – um aumento de 8,0% em relação ao ano passado e cerca de £ 14 milhões em comparação com o consenso.

A Aviva atribuiu a força do H1 à sua divisão pessoal e comercial. No “ Squawk Box Europe ” da CNBC, a CEO Amanda Blanc disse hoje:

Se nossos clientes guardam dinheiro na plataforma, pagamos aprox. 4,5% de volta para eles. Eles podem manter seu dinheiro em espécie enquanto observam as condições do mercado e decidem o que fazer.

Ela também confirmou que o impacto dos incêndios florestais canadenses foi modesto. A multinacional também viu seus prêmios brutos subscritos subirem de £ 4,69 bilhões para £ 5,27 bilhões (antes das estimativas).

As expectativas da Aviva para o ano inteiro

A Aviva disse que seu índice de solvência II foi de 202% no primeiro semestre, conforme comunicado à imprensa – um aumento de 600 pontos-base em relação ao ano passado que ajudou a superar as expectativas em 3,0%.

A empresa britânica agora prevê que seu lucro operacional para o ano inteiro cresça até 7,0%. Segundo o CEO Blanc:

Preocupações com os tempos de espera no NHS chegando aos nossos números de seguro de saúde. Na proteção individual, vimos um crescimento muito forte no primeiro semestre.

A Aviva agora espera superar suas metas de crescimento de médio prazo. Na quarta-feira, elevou seu dividendo intermediário também em 8,0%, para 11,1 pence por ação.

Aviva está aberta a aquisições

A Aviva plc está interessada em fazer aquisições para expandir sua presença em seguros comerciais e entrar no mercado de seguros do Lloyd’s.

Observe que o seguro comercial atualmente responde por metade de seu negócio de seguros gerais. Comentando sobre o crescente foco em medicamentos para perda de peso, a CEO Amanda Blanc disse:

Estamos observando esse setor com muito cuidado. Nossos atuários estão em todos esses números, como seria de esperar, e estamos olhando com interesse para ver quais serão os desenvolvimentos.

As ações da Aviva plc estão atualmente em queda de cerca de 15% em relação à alta do ano.

