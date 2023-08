Coinbase é aprovada para oferecer negociação de futuros de Bitcoin nos EUA

A Coinbase recebeu aprovação para oferecer futuros de Bitcoin e criptomoedas a investidores nos EUA.

A aprovação significa que os clientes da Coinbase nos EUA agora têm acesso à negociação de futuros de criptomoedas regulamentada pelo governo federal, de acordo com detalhes que a exchange de criptomoedas compartilhou hoje cedo.

Coinbase recebe aprovação da NFA

A Coinbase solicitou a aprovação da National Futures Association (NFA), uma organização auto-reguladora designada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em setembro de 2021.

Em 2022, adquiriu a bolsa de futuros regulada pela CFTC FairX (renomeada Coinbase Derivatives Exchange), com contratos futuros em oferta, incluindo nano bitcoin e nano Ether. Eles estão abertos a investidores de varejo e institucionais, os últimos disponíveis a partir de 5 de junho de 2023.

Com essa aprovação, a bolsa agora pode oferecer acesso a contratos futuros regulamentados juntamente com seus mercados à vista para todos os clientes qualificados. A Coinbase conseguirá isso operando como um Futures Commission Merchant (FCM), onde tanto a CFTC quanto a NFA fornecerão supervisão.

Greg Tusar, vice-presidente de produtos institucionais da Coinbase, disse em um anúncio de blog :

“A aprovação para clientes dos EUA acessarem derivativos de cripto regulamentados permitirá que mais pessoas acessem a criptoeconomia nos Estados Unidos de uma maneira segura que ajuda a manter os EUA no centro da inovação digital.”

A aprovação da NFA é um marco para a empresa, pois busca mais tração em um segmento de mercado de cripto que representa aproximadamente 75% do volume global de negociação de cripto, acrescentou Tusar.

As ações da COIN fecharam com uma queda de pouco mais de 2%, a US$ 79,18, na terça-feira, mas subiram 3,8% nas negociações de pré-mercado, a US$ 82,15, por volta das 7h46 ET de 16 de agosto.

