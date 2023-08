“É embaraçoso” – analista critica proposta de moeda dos BRICS

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

As conversas sobre uma moeda do BRICS provavelmente dominarão o ciclo de notícias na próxima semana, quando líderes de dezenas de países se reunirem em Sandton, na África do Sul. Além dos membros originais do BRICS, líderes de outros países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Egito também participarão da reunião.

A moeda do BRICS funcionará?

A África do Sul, presidente rotativa do BRICS, disse que a formação de uma moeda única não estará na agenda. No entanto, analistas acreditam que esses líderes deliberarão sobre a formação de uma única ‘moeda de negociação’.

A maioria dos países nos mercados emergentes continua preocupada com o crescente domínio do dólar americano. Esses temores aumentaram no ano passado, quando os EUA sancionaram o banco central da Rússia após a invasão da Ucrânia.

Uma moeda única para os estados membros originais do BRICS não seria viável devido à diferença entre essas moedas. No entanto, a adição de novos membros, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, pode ter um impacto devido aos vastos recursos que detêm.

A Arábia Saudita e a Rússia são os maiores players de petróleo e gás globalmente. Portanto, eles poderiam forçar os países a comprar esses produtos usando a moeda única. Como vimos em 2022, a Rússia conseguiu obrigar os países europeus a comprar gás em rublos.

No entanto, a mecânica de uma moeda única do BRICS seria mais complexa do que isso. Por um lado, existe alguma desconfiança entre os membros existentes, incluindo a Rússia e a China. Ao mesmo tempo, não está claro se esses países estariam dispostos a abrir mão de suas moedas em troca de uma única.

https://www.youtube.com/watch?v=EVWL5D9oaE8&pp=ygUOYnJpY3MgY3VycmVuY3k%3D

O maior desafio é como configurar o novo banco central do BRICS, que será encarregado de administrar a moeda. Há também o desafio de como os países farão a transição para a nova moeda. Em nota, Jim O’Neill, o criador do BRICS disse:

“É simplesmente ridículo. Vão criar um banco central dos Brics? Como você faria isso? É quase embaraçoso.

Preocupações com o dólar americano permanecem

As preocupações do BRICS com o dólar americano são válidas. Nos últimos anos, a força do dólar americano deixou muitos países para trás. Como escrevi antes, muitos países de mercados emergentes estão enfrentando uma grave escassez de dólares. Jim O’Neill acrescentou :

“O papel do dólar não é ideal para a forma como o mundo evoluiu. Você tem todas essas economias que vivem nessa reviravolta cíclica sem fim de tudo o que o [Reserva Federal dos EUA] decide fazer no interesse dos EUA”.

Também há preocupações com a crescente dívida dos EUA. A dívida pública dos EUA subiu para mais de US$ 32 trilhões nos últimos meses. E há uma probabilidade de que a dívida salte para mais de US$ 50 trilhões até 2030.

Além disso, o uso de sanções irritou muitos países. As sanções contra países como Coreia do Norte, Rússia, China e Irã aumentaram. No entanto, substituir o dólar americano não será fácil devido ao seu forte domínio na economia global. Um bom exemplo disso é o euro , que lutou para destronar o dólar nas últimas duas décadas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.