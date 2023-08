O preço das ações da Riot Platforms pode cair 20% com o dobro do BTC

O preço das ações da Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) continuou sua tendência de queda, pois o Bitcoin formou um padrão perigoso. As ações caíram para US$ 13 na quarta-feira, o nível mais baixo desde 5 de julho. Ele caiu mais de 36% em relação ao seu nível mais alto este ano.

topos duplos de bitcoin

Riot Platforms, Marathon Digital, Hut 8 Mining e outras mineradoras de Bitcoin as empresas têm uma estreita correlação com o BTC. Na maioria dos períodos, eles sobem quando o Bitcoin sobe, o que explica por que eles subiram três dígitos este ano.

Agora, há preocupações de que o preço do Bitcoin esteja prestes a ter uma forte quebra de baixa. No gráfico diário, o BTC formou um padrão de topo duplo em ~$ 32.000 e um decote em $ 25.000. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um dos sinais de baixa mais populares.

Para piorar a situação, o Bitcoin permaneceu constantemente abaixo do nível de resistência em US$ 30.000. Também não conseguiu reagir a algumas notícias criptográficas importantes , incluindo o lançamento do primeiro Bitcoin ETF. na Europa e a recente vitória do Ripple em um tribunal americano.

O Bitcoin também caiu abaixo da importante média móvel de 50 dias no gráfico diário, sinalizando que os ursos estão assumindo o controle. Portanto, o caminho de menor resistência para o preço do Bitcoin é para baixo, com o próximo nível a ser observado em US$ 25.000.

Se isso acontecer, o preço das ações da Riot Platforms também continuará caindo devido à estreita correlação. Os resultados financeiros mais recentes da Riot Platforms mostraram que a receita da empresa aumentou apenas 5%, para US$ 76,7 milhões no segundo trimestre. Produziu 1.775 Bitcoins durante o trimestre, acima dos 1.775 no segundo trimestre de 2023.

A longo prazo, minha opinião é que a Riot Platforms e a Marathon Digital estão bem posicionadas à medida que o Bitcoin se torna popular e seu preço se recupera. O mesmo vale para outros ativos expostos ao Bitcoin, como MicroStrategy e ProShares Bitcoin Trust (BITO).

Previsão do preço das ações da Riot Platforms

O gráfico diário mostra que o preço das ações RIOT fez uma quebra nos últimos dias. Caiu abaixo da média móvel de 50 dias e do nível de suporte crucial em US$ 14,46, o nível mais alto em 18 de abril.

A Riot também caiu abaixo do primeiro suporte dos pontos de pivô Woodie em US$ 13,74, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico caíram. Ele também se moveu abaixo da nuvem Ichimoku.

Portanto, a perspectiva das ações é de baixa, com o próximo nível de suporte a ser observado em US$ 10, o que é aproximadamente 20% abaixo do nível atual.

