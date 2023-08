USD/RUB, GBP/RUB: o controle da moeda do rublo russo pode sair pela culatra

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O rublo russo se recuperou acentuadamente nos últimos dois dias, com os investidores reagindo às ações do Kremlin para conter sua liquidação. O par GBP/RUB recuou para a mínima de 120, abaixo da máxima acumulada no ano de 129,44. Da mesma forma, a taxa de câmbio USD/RUB caiu de 102,27 para um mínimo de 92,24.

Putin luta para salvar o rublo

Vladimir Putin, o presidente da Rússia, está lutando para salvar o rublo em queda. Em comunicado na terça-feira, o Banco da Rússia decidiu aumentar as taxas de juros de 3,5% para 12%. O aumento da taxa destina-se a incentivar mais demanda de rublos pelos poupadores.

Ao mesmo tempo, o Kremlin está considerando impor controles de capital em uma tentativa de limitar a fuga da moeda. Algumas dessas medidas incluem ordenar que grandes empresas convertam seu dinheiro estrangeiro em rublo.

Os exportadores também podem ser obrigados a vender até 80% de sua receita em moeda estrangeira em até 90 dias após a entrega. As empresas que não cumprirem serão banidas e punidas. A Rússia também considerará suspender o pagamento de dividendos a países no exterior e cancelar os subsídios à importação.

O rublo russo vem caindo nos últimos meses por causa do desequilíbrio comercial no país. Enquanto a Rússia ainda vende petróleo bruto e gás natural, o governo gasta mais dinheiro para financiar a guerra. O resultado é que suas reservas estrangeiras caíram enquanto o déficit aumentou.

Ao mesmo tempo, muitos russos e empresas aumentaram sua exposição a moedas estrangeiras, especialmente o dólar.

Ainda assim, há preocupações de que essas medidas de controle de capital sejam um tiro pela culatra, pois podem reduzir a atividade comercial no país. Em vez disso, a solução real para o rublo é aumentar as exportações e reabrir o país. Essas medidas só funcionariam se a guerra na Ucrânia terminasse. Em nota, um analista disse ao FT :

“Existem duas alavancas que as autoridades russas podem usar para apoiar o rublo. A primeira é evitar o teto de preço [do petróleo] [imposto pelos países ocidentais] de forma mais eficaz e aumentar as receitas de exportação para aumentar o superávit em conta corrente. O segundo é o controle de capital.”

Previsão GBP/RUB

O GBP/RUB tem estado em uma forte tendência de alta depois de chegar ao fundo de 62 em 2022. No gráfico diário, o par permaneceu acima das médias móveis de 50 e 25 dias, sinalizando que os compradores estão no controle. Também está se aproximando do nível de retração de Fibonacci de 50%. O par também está acima da linha de tendência ascendente mostrada em azul.

Portanto, suspeito que o GBP para o rublo continuará subindo, com o próximo alvo a ser observado sendo o ponto de retração de 50% em 132,90. Se isso acontecer, a taxa de câmbio USD/RUB também continuará subindo e testará novamente o ponto de retração de 50% em 102,33, como previ aqui.

