USD/TRY: Lira turca enfrenta ventos contrários apesar do aumento do turismo

A lira turca ainda está no nível mais baixo já registrado, mesmo com o boom da indústria do turismo. A taxa de câmbio USD/TRY estava sendo negociada a 27 na quarta-feira, onde esteve estagnada nas últimas semanas. Da mesma forma, a taxa GBP/TRY foi negociada a 34,50, aproximadamente 55% acima do nível mais baixo deste ano.

Turismo na Turquia está crescendo

A economia turca está lutando, à medida que as reservas estrangeiras e a moeda local despencam. No entanto, existem alguns pontos positivos na economia do país em meio aos desafios crescentes.

Por exemplo, a lira mais fraca o tornou um país atraente para turistas de países como Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. Dados mostram que mais de 10 milhões de turistas visitaram o país nos últimos quatro meses. Portanto, há uma probabilidade de que o número de turistas suba para mais de 45 milhões este ano.

Essa tendência ajudou a aumentar a conta corrente do país para US$ 674 milhões em junho, com o fluxo de turismo subindo para US$ 4,2 bilhões.

Os exportadores da Turquia, por outro lado, estão se beneficiando da lira mais fraca e do aumento da demanda de países como a Rússia. O desafio, no entanto, é que a maioria dos exportadores depende de matérias-primas importadas. Os dados mais recentes mostraram que as exportações caíram 10%, para US$ 20,9 bilhões, enquanto as importações caíram 16%.

Ainda assim, a lira turca está enfrentando ventos contrários substanciais à medida que a inflação do país aumenta. Os dados mais recentes mostraram que a inflação cheia saltou para quase 50% em julho. Ele subiu para uma alta de oito meses e os analistas acreditam que a tendência continuará à medida que o petróleo aumenta,

O maior desafio é que o CBRT não tem sido agressivo o suficiente para aumentar as taxas de juros. Ele impulsionou as taxas em 9% para 17,5%, abaixo do que os analistas esperavam.

We are committed to maintaining rule-based market friendly policies.



The medium-term economic program, which is scheduled to be unveiled in early September, will include structural reforms and policies aimed at restoring fiscal health, improving external balance, and supporting… https://t.co/5o5Kjjnvkp — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 10, 2023

O próximo catalisador chave para o USD/TRY serão as próximas atas do FOMC e os dados imobiliários dos EUA. Esta ata fornecerá mais informações sobre as deliberações da última reunião.

Análise técnica USD/TRY

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio de USD para TRY esteve em uma forte tendência de alta nos últimos anos. Permaneceu acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Mais recentemente, a tendência de alta desapareceu depois que o par encontrou uma forte resistência em 27.30.

O par USD/TRY também formou um padrão de bandeira de alta, que é mostrado em verde. Portanto, o caminho de menor resistência para o par é de alta, com o próximo nível a ser observado em 28, ~3,80% acima do nível atual.

