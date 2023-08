O Bitcoin em enfrentado dificuldades em torno do nível de $30.000 nas últimas semanas, mas um analista de criptomoedas destacado afirma que está à beira de um rompimento.

Bitcoin pode em breve ultrapassar o nível de $ 42.000

Jason Pizzino está convencido de que a maior criptomoeda do mundo não está mais no mercado de baixa.

Ele é contra anunciar objetivos de preço excessivamente agressivos, mas espera que o BTC valha mais de $42.000 nos próximos meses. No entanto, a jornada até esse preço pode envolver correções adicionais ao longo do caminho, alertou Pizzino no Twitter.

Note que o fornecimento total de Bitcoin está programado para ser reduzido pela metade no primeiro semestre de 2024. Historicamente falando, isso serviu como um catalisador para a valorização do preço. Portanto, é concebível que a criptomoeda permaneça forte no próximo ano também.

O que também é importante lembrar é que o Bitcoin tende a atuar como um indicador. Normalmente, portanto, todo o ecossistema criptográfico se beneficia quando o BTC se recupera – e isso inclui não apenas os nomes que já são amplamente conhecidos, mas também os projetos promissores como Shiba Memu.

O que você precisa saber sobre Shiba Memu

Shiba Memu é uma iniciativa única que está no centro dos dois setores de crescimento mais rápido: criptomoedas e inteligência artificial.

Em sua essência, a plataforma é uma “potência de marketing” em suas próprias palavras, que depende da inteligência artificial para ser tão eficiente quanto “100 agências de marketing” juntas.

Autossuficiência é a palavra-chave quando se trata de Shiba Memu. Com o uso de IA, ele não só pode criar conteúdo por si só, mas também distribuí-lo na internet para fins promocionais.

E agora para a parte criptográfica deste projeto – ele é alimentado por uma moeda meme nativa que atende por “SHMU”. Espera-se que a demanda por sua criptomoeda aumente assim que Shiba Memu lançar seu painel de IA em 2024.

De acordo com os princípios básicos da economia, uma maior demanda provavelmente acarretará um preço mais alto para o SHMU que está atualmente em pré-venda.

Shiba Memu já arrecadou cerca de US$ 2,0 milhões

Curiosamente, a demanda por Shiba Memu parece forte mesmo sem o painel mencionado acima. SHMU iniciou sua pré-venda apenas no mês passado e já arrecadou quase US$ 2,0 milhões.

No momento da escrita, a moeda meme está avaliada em $0,02, mas o que é empolgante e diferente em relação a ela em comparação com outras é que seu preço aumenta uma vez a cada 24 horas. Por exemplo, o próximo aumento no preço do Shiba Memu está previsto para daqui a aproximadamente três horas.

Assim que a pré-venda terminar, SHMU encontrará seu caminho para as principais exchanges de criptomoedas que normalmente aumentam a demanda e desbloqueiam mais vantagens no preço de um token de criptomoedas.

Ao todo, Shiba Memu quer capitalizar com o rápido crescimento das moedas meme – um mercado que passou de US$ 0 para US$ 20 bilhões entre o início de 2020 e o final de 2022.

Como Shiba Memu (SHMU) é melhor do que outras moedas meme?

Falando teoricamente, o Shiba Memu pode ter uma vantagem em relação à multidão de outras moedas meme por causa de sua exposição à inteligência artificial.

De acordo com Statista, o crescente foco em inteligência artificial que se intensificou no final do ano passado, quando a Microsoft fez investimentos bilionários no ChatGPT, fará com que esse mercado alcance os $200 bilhões nos próximos meses – mas isso ainda é apenas uma gota no oceano.

A plataforma de análise de dados espera que a IA continue na referida trajetória e valha quase $ 2,0 trilhões até 2030. Essa é a fatia incrivelmente grande que Shiba Memu está se posicionando para obter um pedaço.

Por fim, há vários catalisadores de curto prazo que podem ajudar o mercado de criptomoedas a realizar sua próxima etapa. Seja a aprovação regulatória pendente de um ETF Spot Bitcoin ou a tão esperada pausa do Federal Reserve.

Como é evidente, o token SHMU nativo pode se beneficiar de uma série de impulsos que sugerem que pode ser um bom investimento. Para mais detalhes sobre como investir em Shiba Memu, visite o site aqui.

