Ripple (XRP) despenca após aprovação do pedido de apelação interlocutória da SEC

O valor do XRP, o ativo digital conectado ao Ripple Labs, caiu surpreendentes 30%, causando uma mudança sísmica no espaço das criptomoedas. A queda coincidiu com o deferimento do pedido de agravo de instrumento da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos feito pela juíza Analisa Torres.

O XRP caiu para US$ 0,4681 nas primeiras horas da sexta-feira, poucas horas após a aprovação. Espera-se que o apelo da SEC lance a Ripple Labs contra a SEC em mais uma batalha legal depois que a Ripple venceu a primeira rodada após anos de audiências judiciais.

Recurso da SEC contra Ripple (XRP)

O recurso da SEC se concentra na decisão do juiz Torres de 13 de julho, que afirmou que as vendas de XRP nos mercados secundários não devem ser interpretadas como contratos de investimento.

O recurso foi interposto em 9 de agosto e recebeu a aprovação do juiz Torres em 17 de agosto, durante o agitado pregão dos Estados Unidos. Esta decisão segue a negação do juiz Jed Rakoff do pedido da Terraform Labs para rejeitar uma reclamação à luz da decisão anterior do juiz Torres na disputa Ripple v. SEC.

O órgão regulador do mercado (SEC) teve até 18 de agosto para interpor recurso. O juiz Torres também estendeu o prazo para a Ripple Labs apresentar seus documentos de oposição até 1º de setembro em um ato de generosidade.

E, caso seja necessário, a SEC terá outra oportunidade de responder até 8 de setembro.

Após esse desenvolvimento, US $ 23 milhões em posições longas de XRP foram liquidadas do mercado de criptomoedas em menos de sessenta minutos.

