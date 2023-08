Dados on-chain do Bitcoin sugerem que o BTC ainda não está fora de perigo

O Bitcoin está pairando um pouco acima de $ 26.000 na manhã de segunda-feira, desistindo de pequenos ganhos testemunhados no fim de semana. A principal criptomoeda caiu quase 1% nas últimas 24 horas e 11% na semana passada.

Perspectivas de preço do bitcoin

Embora a dinâmica do mercado possa mudar a favor dos touros com possível injeção de nova volatilidade – a decisão do tribunal do Grayscale ETF é esperada para terça-feira – Glassnode diz que a pressão de venda que levou o BTC a US$ 25 mil pode não ter se dissipado totalmente.

Isso é o que os analistas da Glassnode, um provedor de métricas financeiras e on-chain, dizem ter catalisado a queda do preço do BTC:

“Os touros do Bitcoin foram pegos de surpresa com a maior liquidação em 2023, enviando $ BTC abaixo de $ 25.000. Uma desalavancagem nos mercados futuros é o provável catalisador, no entanto, uma preocupação maior pode ser os 88,3% da oferta de detentores de curto prazo agora mantidos em uma perda não realizada.”

De acordo com os analistas, a liberação de alavancagem no mercado de derivativos eliminou mais de US$ 2,5 bilhões em contratos em aberto em poucas horas. Embora os mercados de opções tenham visto desde então uma reavaliação acentuada nos prêmios de volatilidade, a OI permanece notavelmente estável. Também notável é que os mercados à vista são em grande parte ‘top heavy’, em meio a um número tão alto de detentores de curto prazo com perdas não realizadas.

Uma análise que a Glassnode compartilhou em seu relatório semanal on-chain publicado na segunda-feira, os especialistas de mercado da plataforma observaram:

“A liquidação também empurrou os preços abaixo da base de custo do Titular de Curto Prazo, um modelo de preço na cadeia que historicamente forneceu suporte durante fortes tendências de alta. Com o Preço Realizado e a base de custo do Titular de Longo Prazo sendo negociados a alguma distância abaixo (US$ 20,3 mil), isso coloca o mercado em uma posição um tanto precária do ponto de vista psicológico.”

Essa perspectiva está de acordo com o que destacamos na semana passada.

Como observou um analista, a queda do Bitcoin resultou em um padrão de topo duplo, que os analistas dizem que poderia abrir o BTC para outro declínio. Desistir de $ 25.000 colocaria a zona de suporte de $ 20.000 em foco. Por outro lado, o Bitcoin Archive compartilhou um gráfico mostrando que o RSI diário do BTC atingiu o nível mais vendido desde 2020 durante o crash do Covid-19.

#Bitcoin Daily RSI is now the most oversold since the Covid Crash in March 2020. pic.twitter.com/OULTwMFl2A — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 21, 2023

Criptomoedas e ações – a próxima semana

A perspectiva pode se combinar com o sentimento mais amplo do mercado para fornecer um novo ímpeto descendente. O possível gatilho é o que está por vir esta semana para as ações.

Especificamente, a atenção dos investidores pode invariavelmente mudar para o simpósio de Jackson Hole do Federal Reserve nesta sexta-feira. O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, será uma área de foco principal, dadas as perspectivas para taxas de juros e inflação, entre outros fatores macro.

