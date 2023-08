O inevitável retorno do Bitcoin à volatilidade

O Bitcoin acordou de seu longo sono, com a volatilidade balançando o ativo no final da semana passada, quando o Bitcoin caiu rapidamente de US$ 29.000 para US$ 26.000.

Os mercados estiveram notavelmente estáveis recentemente, com volatilidade próxima dos mínimos históricos e o intervalo do Bitcoin em torno da marca de $ 29.000 / $ 30.000. No entanto, como alertamos há algumas semanas, este é um ativo configurado para volatilidade e os movimentos agressivos de preços sempre retornarão. Nós vimos aquela sexta-feira.

Às 21h35 GMT de 18 de agosto, o Bitcoin chegou a despencar cerca de 8% em um período de dez minutos, gerando efeitos indiretos que não eram vistos desde os dias turbulentos de 2022.

O movimento do Bitcoin não deve ser surpreendente

Copy link to section

Embora seja impossível prever o momento em um setor do mercado notório por sua imprevisibilidade, o fato de que um movimento como esse poderia acontecer era óbvio ao observar os dados de mercado subjacentes. Isso não é para ter um ângulo retrospectivo – como dissemos, a direção e o momento do movimento certamente não eram fáceis de prever. Mas esses solavancos repentinos no preço do Bitcoin permanecem uma certeza, mesmo que as águas estivessem calmas ultimamente.

Uma das razões mais evidentes para isso é a liquidez. A profundidade do mercado permanece incrivelmente pequena, o que significa que os movimentos para cima e para baixo podem ser exacerbados. A profundidade rasa era um fator mesmo antes do colapso do FTX, mas com um dos formadores de mercado mais proeminentes no espaço, Alameda, evaporando no ar como parte do escândalo, houve uma grande lacuna na profundidade do mercado desde então.

O gráfico abaixo de Kaiko demonstra bem esse gap de Alameda (bem como a queda na volatilidade que ocorreu).

Save

Por outro lado, a liquidez e os volumes nos mercados de derivativos têm se mostrado mais resilientes, embora ainda baixos. No entanto, isso também pode servir para acentuar os movimentos de preços em condições específicas. As liquidações em cascata podem reduzir significativamente o preço à medida que os traders lutam – algo que provavelmente ocorreu em meio à ação da semana passada, quando mais de US$ 1 bilhão foi liquidado (olhando para os dados da Coinglass, a divisão foi de US$ 844 milhões de traders comprados e US$ 196 milhões de traders vendidos).

In the past 24 hours , 174,892 traders were liquidated , the total liquidations comes in at $1.04 billion

Long

$843.83M

Short

$196.13Mhttps://t.co/C47AgBCcTk#BTC pic.twitter.com/TOL753FteD — CoinGlass (@coinglass_com) August 18, 2023

Maior queda desde FTX

Copy link to section

Ao todo, esta foi a maior queda diária no preço do Bitcoin em nove meses, quando os mercados entraram em pânico em meio ao surpreendente desaparecimento da FTX. A queda de 7% na sexta-feira foi o maior movimento em qualquer direção desde 17 de março, quando o Bitcoin subiu 9,4% em meio à crise do Banco do Vale do Silício e uma recalibração das expectativas em torno da trajetória futura das taxas de juros.

Observar a volatilidade em uma base anualizada mostra uma perceptível tendência de queda desde que o banco regional vacilou em março, com a recuperação tangível na semana passada. O ambiente macro é, obviamente, um fator como sempre, com os rendimentos movendo-se acentuadamente na sexta-feira e provocando o grande movimento.

O Bitcoin agora caiu para o nível negociado pela última vez em junho. No entanto, ainda está tendo um ano tremendo no geral, superando quase todos os ativos de risco e subindo 56% até agora.

Isso está longe de ser um desastre e a vida seguirá, como sempre, para o ativo. É apenas um lembrete para aqueles que estão ficando complacentes nos mercados de criptomoedas de que a volatilidade, pelo menos agora, está essencialmente programada neste ativo.

Não apenas os riscos específicos de cripto são elevados em comparação com o que a maioria das outras classes de ativos enfrenta (como vimos repetidamente nos últimos dezoito meses), mas o próprio tecido da estrutura do mercado é configurado de tal forma que o Bitcoin é vulnerável a tais movimentos bruscos. É isso que o torna um ativo tão fascinante para os traders e por que a relativa ausência de volatilidade recente atraiu tanta atenção.

Isso sem nem mesmo entrar na tempestade regulatória em curso, da qual houve muitas reviravoltas este ano – uma história que está longe de terminar e sem dúvida surpreenderá novamente no futuro.

Finalmente, você tem uma situação macro sem precedentes, com inflação ainda alta e forte aperto recente das condições macro, mas o desemprego próximo a mínimos históricos e os dados econômicos relativamente resilientes. Isso aumenta a sensibilidade do mercado, que vimos com força total na semana passada com a mudança nos rendimentos.

Bitcoin ainda é Bitcoin, e isso significa volatilidade. A semana passada foi um lembrete de que, embora possa ter feito uma pequena pausa, ainda é o mesmo ativo no coração.

Save