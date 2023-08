O Bitcoin teve uma queda assustadora na quinta-feira, enviando ondas de choque para todo o espaço criptográfico, pois os investidores temiam que ele pudesse cair abaixo de US$25.000. A queda do BTC coincidiu com a decisão de um juiz dos EUA que permitiu o pedido de apelação interlocutória da SEC dos EUA.

O Bitcoin recuperou o suporte em US$ 25.409 mil quase imediatamente após a queda. No entanto, não se recuperou muito, visto que estava sendo negociado a $ 26.026 no momento da redação deste artigo. Aqui estão os principais níveis a serem observados enquanto nos aprofundamos na previsão do Bitcoin em meio a um renovado hype da moeda meme.

Consolidação de preços do BTC no fim de semana

O Bitcoin (BTC) ainda está atraindo interesse no empolgante mundo das criptomoedas, pois apresenta um crescimento de mais de 0,50%, atingindo US$ 26.133 no domingo, antes de recuar ligeiramente acima de US$ 26.000 nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. Notavelmente, a criptomoeda parece ter efetivamente evitado mais perdas graças ao suporte próximo a US$ 26.000.

Além disso, devido à recente queda no preço do Bitcoin, as empresas conhecidas que investiram em Bitcoin têm sofrido perdas substanciais não realizadas devido à queda no preço do BTC. A MicroStrategy, por exemplo, teve perdas não realizadas que totalizaram mais de US$600 milhões quando o Bitcoin caiu em direção a US$25.000.

A Microstrategy comprou 150.000 Bitcoins para um investimento total de US$ 4,5 bilhões, traduzindo um preço médio de cerca de US$ 29.970 por Bitcoin. Desde junho, a MicroStrategy não havia sofrido uma perda em suas participações em Bitcoin até a recente queda, onde o preço caiu 11% em três dias desde o pico de mais de US$ 29.000 em 16 de agosto.

Previsão de preço do Bitcoin

Desde que caiu abaixo da linha de $ 29.000 em 6 de agosto, houve muito movimento no cenário técnico do Bitcoin. O preço da criptomoeda, que atualmente gira em torno de US$ 26.000, caiu significativamente.

Ao olhar para o período de quatro horas, o Bitcoin exibiu padrões de candlesticks “Three Black Crows” (Três Corvos Negros), apontando para um forte sentimento de baixa no mercado.

Os osciladores Moving Average Convergence Divergence (MACD) e Relative Strength Index (RSI) entraram no nível de sobrevenda, destacando o atual domínio de baixa.

Os fechamentos recentes das candlesticks confirmaram uma tendência de baixa contínua, o que foi confirmado pela Média Móvel Exponencial de 50 dias (EMA) em cerca de US$27.300.

Uma candlestick de reversão baixista “bearish engulfing” e um padrão de candle de dois dias abaixo desse nível indicam uma pressão baixista contínua, apesar do nível de resistência imediata de US$26.200. Se o padrão atual persistir, o Bitcoin pode cair novamente para US$25.600, ou até mesmo US$25.200.

A resistência em torno de US$ 26.800 pode ser atingida se o preço do BTC subir acima da marca de US$ 26.200, e novos aumentos podem levá-lo a US$ 27.300 e, finalmente, a US$ 27.600.

Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 25.200 pode pressagiar a possibilidade de mais perdas, possivelmente chegando a US$ 24.800.

Bitcoin vs moedas de memes populares

Ao contrário de experiências anteriores em que moedas meme populares como PEPE, Shiba Inu e Dogecoin aproveitaram a queda do Bitcoin para chamar a atenção de investidores criptográficos, a recente queda de preço afetou todo o mercado cripto, incluindo o mercado de moedas meme. De acordo com dados do Coinmarketcap, o valor de mercado dos principais tokens de memes caiu cerca de 1,69%.

Os preços das três principais moedas de memes populares Dogecoin, Shiba Inu e PEPE caíram 1,56%, 2,83% e 0,90%, respectivamente, nas últimas 24 horas. Mas enquanto a maioria das antigas moedas populares de meme caiu, uma nova moeda meme está tendo um aumento na atividade em sua pré-venda de tokens, Shiba Memu (SHMU), que está atualmente na fase de pré-venda, viu sua pré-venda atingir $ 2,168 milhões no fim de semana.

O Shiba Memu está aproveitando o poder da inteligência artificial (IA) e a empolgação em torno das moedas meme para atrair atenção para si mesmo, e já está se mostrando um grande concorrente no espaço das criptomoedas, visto que seu preço tem subido a cada seis horas durante a pré-venda.

