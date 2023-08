Desenvolvedores de Shiba Inu planejando o relançamento do Shibarium

Dias depois que a tão esperada estreia da rede foi prejudicada por problemas de rede e uma ponte defeituosa, os desenvolvedores do Shiba Inu estão gradualmente avançando em direção à reabertura da rede Shibarium, analisando dados e transações do validador.

O principal criador do projeto, Shiba Inu, que atende pelo pseudônimo de Shytoshi Kusama, afirmou em um post na terça-feira que a rede estava “quase pronta para reabrir ao público” e que havia salvaguardas para evitar uma repetição da interrupção. Segundo Kusama, o Shibarium foi melhorado e ajustado após dois dias de testes e ajustes de parâmetros para chegar ao estágio “pronto”. Ele disse que conforme mencionado, o Shibarium ainda está em testes, embora esteja produzindo blocos.

Enfrentando os desafios do Shibarium

A equipe do Shibarium incorporou recursos de segurança de ponta para lidar com o aumento significativo de tráfego que causou os problemas anteriores. De acordo com Kusama, a equipe habilitou um novo sistema de monitoramento e “protetores contra falhas adicionais, incluindo limitação de taxa no nível RPC e redefinição automática do servidor no caso de obtermos um grande nível de tráfego novamente”. exibindo a resposta proativa da equipe a possíveis picos de tráfego.

Kusama dirigiu-se à comunidade, abordando as preocupações e críticas que cercam o projeto, especialmente desde a suspensão imprevista das operações, e declarou francamente como distinguir comentários sinceros daqueles destinados a promover “medo, incerteza e dúvida” ou FUD. Segundo ele, “você será capaz de reconhecer os fudders à medida que eles mudam de preocupação.

Quando o Shibarium será relançado?

O desenvolvedor líder do Shiba Inu revelou uma série de ações, que incluem a instalação de validadores adicionais e uma rápida conclusão dos testes em andamento.

A fim de oferecer mais oportunidades de staking de tokens BONE, mais validadores entrarão no ar amanhã, de acordo com Kusama.

Kusama também fez menção à criação do quadro “ShibPaper”, que visa demonstrar um “sistema de funcionamento para governação e gestão que prova que o nosso perpétuo estado-nação digital descentralizado é real e está aqui para mudar o mundo”.

