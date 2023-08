As criptomoedas estão enfrentando grandes desafios à medida que os rendimentos dos títulos dos EUA aumentam e a vigilância regulatória continua. O Bitcoin caiu abaixo de US$26.000 e formou padrões de bandeira de baixa e duplo topo. Outras criptomoedas como Ethereum, Solana e Cardano também despencaram.

Apesar do clima de pessimismo, Shiba Memu, uma próxima criptomoeda baseada em memes, está prosperando. Sua venda de tokens arrecadou mais de $2,2 milhões de investidores globais que esperam enriquecer quando ela for listada por importantes exchanges centralizadas e descentralizadas (DEX).

Por que as criptomoedas estão despencando?

Existem três razões principais pelas quais as criptomoedas perderam força nas últimas semanas. Primeiro, indicações apontam que a demanda por moedas digitais recuou após ter aumentado na primeira parte do ano. O volume de criptomoedas negociado na maioria das exchanges CEX caiu para os níveis mais baixos em anos.

Segundo, há preocupações sobre as próximas ações do Federal Reserve. O desempenho do mercado de títulos mostra que os investidores esperam que o Fed aumente as taxas de juros em mais 0,25% em setembro. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA saltaram para os níveis mais altos em mais de uma década. Os preços dos títulos se movem inversamente em relação aos rendimentos.

Por fim, as criptomoedas caíram devido aos problemas na China, o que levou a um sentimento de medo no mercado. Os dados mais recentes mostram que a economia chinesa está desacelerando rapidamente. Partes essenciais da economia, como produção industrial, varejo, exportações, importações e investimentos em ativos fixos, estão sendo afetadas.

Como escrevi aqui, a economia chinesa está enfrentando desafios que podem ser resumidos em 4 “Ds”: demanda, demografia, dívida e desacoplamento. Todos esses fatores, por sua vez, levaram a uma recessão do balanço patrimonial, à medida que pessoas e empresas focam em reduzir suas dívidas.

A fraqueza na China tem impacto nos preços das criptomoedas de duas maneiras principais. Em primeiro lugar, provoca um sentimento de medo no mercado, empurrando a maioria das pessoas para ativos mais seguros. Em segundo lugar, muitos detentores de criptomoedas estão agora vendendo e migrando para o dinheiro em espécie.

Shiba Memu está prosperando

Apesar do clima de pessimismo, existem alguns pontos positivos na indústria de criptomoedas. O mais brilhante deles é o Shiba Memu, uma nova criptomoeda que está ganhando impulso. Os desenvolvedores já arrecadaram mais de US$ 2,2 milhões em uma das vendas de tokens mais promissoras do ano. Você pode comprar o token aqui.

O Shiba Memu está se beneficiando de dois temas importantes no mercado este ano. Primeiro, está se beneficiando da demanda por produtos de inteligência artificial. E segundo, muitas criptomoedas baseadas em memes transformaram pessoas em milionários instantâneos. Algumas das criptomoedas baseadas em memes mais populares são Pepe e Milady Meme Coin.

De acordo com o whitepaper de Shiba Memu, a plataforma usará IA para aumentar seu ecossistema por meio do marketing. As tecnologias de IA que usará são Processamento de Linguagem Natural (PNL), Análise de Sentimentos e Reconhecimento de Imagem e Vídeo, entre outras.

O objetivo final é garantir que a plataforma tenha um ecossistema próspero com milhões de usuários.

Ainda assim, como em todos os investimentos, o Shiba Memu apresenta alguns riscos, o que significa que você deve implementar estratégias de gerenciamento de risco de qualidade. Por exemplo, você deve investir apenas os fundos que está disposto a perder.

