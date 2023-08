Os 4 Ds que afetam o índice China A50 e Xangai

A liquidação do índice China A50 ganhou força à medida que as preocupações com a economia chinesa continuavam. Ele caiu para um mínimo de CNY 12.325 na terça-feira, o nível mais baixo desde 1º de junho deste ano. Caiu quase 10% em relação ao ponto mais alto em julho e cerca de 15% em relação ao máximo acumulado no ano.

Quatro Ds que afetam a China

Os índices China A50 e Xangai têm estado sob pressão nos últimos meses, à medida que os investidores se preocupam com a economia chinesa. Em termos gerais, os desafios do país podem ser divididos em quatro D.

Primeiro, há uma questão de desaceleração da procura local e internacional. A procura externa foi evidenciada pelo abrandamento das exportações e importações . A procura interna abrandou, como evidenciado pela queda acentuada dos preços das casas e das vendas a retalho.

Em segundo lugar, a China atravessa uma crise de dívida que se estende ao sector empresarial, ao governo local e às famílias. Como escrevi aqui, a economia entrou numa recessão de balanços, onde estas entidades se concentram na redução da sua dívida.

Os governos locais da China enfrentam uma crise de dívida à medida que o valor das vendas dos seus terrenos cai. Ao mesmo tempo, empresas como a Country Garden e Evergrande estão em risco à medida que as suas vendas despencam e o peso da dívida continua.

Terceiro, existe o desafio da dissociação à medida que as tensões entre a China e os EUA continuam. Esta dissociação está a ter algumas consequências importantes, incluindo um grande declínio nos investimentos diretos estrangeiros (IDE). A maioria das empresas americanas também diversificou as suas fontes, o que fez com que o México se tornasse o maior parceiro comercial.

Finalmente, a China enfrenta grandes mudanças demográficas à medida que a sua população diminui. Os dados mais recentes mostram que a taxa de fertilidade do país caiu para o nível mais baixo alguma vez registado. A taxa caiu para 1,09, face a 1,30 em 2020. A queda e o envelhecimento da população representam um grande desafio para a economia.

Previsão do índice A50 da China

O gráfico diário mostra que o índice China A50 esteve sob intensa pressão nos últimos meses. Mais recentemente, as ações caíram abaixo das médias móveis de 50 e 100 dias.

As ações estão pairando perto do importante nível de suporte em CNY 12.245, o nível mais baixo em maio. Caiu abaixo da linha de tendência descendente mostrada em preto, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) se moveu abaixo do nível neutro.

Portanto, o índice China A50 provavelmente terá um rompimento de baixa, já que os vendedores visam o suporte principal em CNY 12.000. A mesma perspectiva é a mesma para o índice Shanghai Composite.

