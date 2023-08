Índice de Hang Seng pressionado à medida que os problemas do Country Garden aumentam

O índice Hang Seng divergiu de seus pares globais, pois as preocupações com a saúde da economia chinesa continuaram. Caiu 50 pontos base com a queda das ações imobiliárias. Ao todo, o índice mal se moveu este ano, enquanto o índice Nasdaq 100 aumentou mais de 45% este ano. Outros índices importantes, como o DAX 40 e o CAC 40, estão todos pairando perto de seu recorde histórico.

Ações imobiliárias despencam

O índice Hang Seng teve desempenho inferior ao de seus pares globais em meio às crescentes preocupações com a economia chinesa. Os números econômicos publicados na terça-feira mostraram que o setor manufatureiro chinês permaneceu no limite em julho. O valor do PMI industrial ficou em 49,2 em julho, ante 50,2 no mês passado.

Enquanto isso, ainda há preocupações persistentes sobre o setor imobiliário na China. Dois anos após a inadimplência da Evergrande, o setor ainda está com problemas, com muitas empresas relatando grandes perdas e baixa demanda.

Alguns analistas acreditam que a China entrou em uma situação conhecida como recessão do balanço patrimonial, caracterizada pelo foco na redução da dívida e na poupança. Como resultado, os preços das casas na China permaneceram pressionados por um tempo.

As preocupações mais recentes sobre a empresa surgiram na terça-feira, quando a Country Garden cancelou seu acordo de colocação de ações. A empresa estava trabalhando com o JP Morgan para levantar US$ 300 milhões, causando arrepios no setor. Em comunicado, a empresa disse:

“Devido à inconsistência nas comunicações com várias partes, a empresa não conseguiu assinar o acordo final sobre um plano proposto [de colocação de ações]. A empresa também não está considerando o acordo no estágio atual”.

Como resultado, as empresas imobiliárias estavam entre as de pior desempenho no índice Hang Seng na terça-feira. Os preços das ações da Country Garden e Country Garden Services caíram mais de 5%, enquanto Hang Lung e Longfor Properties caíram mais de 4%.

Previsão do índice Hang Seng

Gráfico Hang Seng por TradingView

O gráfico diário mostra que o índice Hang Seng está em tendência de queda nos últimos meses. Formou um canal descendente mostrado em preto que conecta os níveis mais altos desde 6 de março. O índice moveu-se ligeiramente acima do canal descendente, enquanto as médias móveis de 25 e 50 dias fizeram um padrão de cruzamento de alta.

Portanto, o índice provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo nível psicológico em H$ 21.000. Uma movimentação abaixo do suporte em H$ 19.380 invalidará a visão otimista.

