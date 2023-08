A atividade das baleias Ethereum atinge o máximo em 16 semanas

Ethereum continua a se consolidar acima de US$ 1.600 após a queda da semana passada, e os dados mostram que os últimos dias testemunharam um aumento significativo na atividade das baleias.

Atividade de baleias ETH em máximos vistos em maio

De acordo com detalhes compartilhados hoje pela plataforma de inteligência de mercado Santiment, a atividade das baleias na rede Ethereum atingiu seu nível mais alto em 16 semanas. O provedor de dados indicou em uma postagem no X (antigo Twitter) que houve mais de 23 mil transações de baleias na semana passada.

Também notável foi o salto em grandes endereços com 10-10 mil ETH, com o grupo vendo um aumento de quase 1.800 carteiras nos últimos dois meses.

Especificamente, Santiment descreve que as baleias completaram 23.073 transações na semana passada, incluindo transações massivas de mais de US$ 100 mil. As métricas atingiram seu nível mais alto desde 4 de maio de 2023.

Em termos de crescimento de grandes carteiras, os endereços de baleias e tubarões têm aumentado nos últimos três meses. Os dados da rede mostram que as carteiras Ethereum com 10-10.000 ETH voltaram a crescer para mais de 355.000, com mais 1.788 carteiras adicionadas desde o início de junho.

🐳 #Ethereum's network has picked up in large address activity during this drop below $1,650 and its highly volatile price conditions. The amount of wallets holding between 10 and 10,000 $ETH has risen back up to 355K, and $100K+ transactions have surged. https://t.co/X137U93ZYu pic.twitter.com/J9lyMoeBmf — Santiment (@santimentfeed) August 24, 2023

Perspectiva de preço do Ethereum (ETH)

Uma forte liquidação em 17 de agosto derrubou o par ETH/USD para mínimos de US$ 1.540, quase levando os preços ao mínimo acumulado no ano de US$ 1.438, à medida que a volatilidade do ETH caiu abaixo da do Bitcoin.

Antes disso, o preço do Ether oscilava entre os níveis de US$ 1.900 e US$ 1.800 do início de maio até meados de agosto. A consolidação seguiu o impulso dos touros de US$ 1.438 em março para as máximas acumuladas no ano de US$ 2.142 em abril.

No momento em que este artigo foi escrito, o preço do Ethereum estava próximo de US$ 1.650, queda de 5,3% na semana passada e mais de 11% nos últimos 30 dias. A plataforma de contratos inteligentes com melhor classificação, cujo valor de mercado é atualmente de 198 mil milhões de dólares, está assim a navegar na última fase difícil em termos de desempenho de mercado. A recente transferência do fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, de US$ 1 milhão em ETH para a Coinbase não ajudou no caso dos touros.

No entanto, como sugerido pelo salto na atividade das baleias, os grandes detentores estão encarando as quedas como uma oportunidade de compra. Se o mercado experimentar um novo impulso ascendente, então o nível psicológico de US$ 2.000 poderá ser a principal meta de curto prazo. Um novo teste de suporte inferior também ainda está previsto.

