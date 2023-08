Binance remove pares Bitcoin, Cardano e Polkadot do Liquid Swap

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A principal bolsa de criptografia do mundo em volume, Binance, confirmou planos para remover 39 pools de liquidez de seu Liquid Swap na segunda-feira. Os principais ativos digitais eliminados incluem Bitcoin, Cardano, Polkadot, Filecoin, Pepe Coin, Avalanche e Tron.

O estreitamento dos pools de liquidez da Binance

Copy link to section

Binance Liquid Swap will remove the following liquidity pools at 2023-09-01 04:00 (UTC): ADA/BNB, ALICE/BTC, APE/BTC, AVA/USDT, AVAX/BNB, BTC/TUSD, CHZ/BNB, CHZ/BTC, CTSI/BNB, DOT/BUSD, ENJ/USDT, FIL/BNB, FRONT/BUSD, GALA/BNB, ICP/BNB, ID/BTC, KDA/USDT, LIT/USDT, MATIC/BNB,… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 28, 2023

Em 28 de agosto, a bolsa anunciou a remoção de 39 pools de liquidez. A Binance revisa periodicamente seus serviços e produtos para adicionar ou remover criptografia.

Enquanto isso, as últimas atualizações da Binance mostram que a bolsa enfrenta problemas regulatórios crescentes da SEC e CFTC dos Estados Unidos. Isso catalisou a deterioração da liquidez e dos volumes de negociação.

Os usuários não terão mais acesso a pools de liquidez para BNB, Bitcoin, Ethereum e outros ativos a partir das 04:00 UTC de 1º de setembro. Além disso, a Binance suspenderá hoje a adição de liquidez aos pools mencionados, enquanto os indivíduos com posições nos tokens receberão seus ativos em 1º de setembro em suas carteiras criptografadas.

A Binance afirmou que a remoção dos reservatórios de liquidez não afetará os pares correspondentes na Binance Spot (quando aplicável). Além disso, os usuários podem continuar negociando em outros pools no Binance Liquid Swap.

Além disso, a bolsa planeja alterar sua negociação com taxa zero para margem BTCUSD e par de negociação à vista. Tal medida poderá catalisar uma queda significativa, uma vez que os volumes de negociação irão diminuir. Desenvolvimentos semelhantes surgiram em março, quando a Binance encerrou a negociação sem zero.

Binance anuncia suporte para atualização do BNB Smart Chain

Copy link to section

Além de estreitar os pools de liquidez para concentrar a liquidez e garantir “experiência de negociação, preço e deslizamento otimizados”, a Binance declara suporte para a atualização e hardfork da rede BNB Smart Chain.

#Binance will support the #BNB Smart Chain (BEP20) network upgrade and hard fork. — Binance (@binance) August 28, 2023

Programada para 30 de agosto de 2023, a atualização do garfo acontecerá na altura do bloco 31.302.048. A exchange suspenderá depósitos e retiradas de tokens na Smart Chain no dia da atualização a partir das 07h15 UTC.

Save