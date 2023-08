Shiba Inu (SHIB) exibe impulso positivo para a próxima semana – aqui está o porquê

Altcoins registrou retração notável em agosto ao lado do Bitcoin. Enquanto isso, alguns imprimiram sinais de recuperação e Shiba Inu parece pronto para a festa positiva.

O lançamento da rede principal Shibarium de Shiba Inu encontrou problemas de produção de blocos que fizeram com que o token meme perdesse cerca de 30% (leia mais). SHIB perdeu 2% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 0,000008 até o momento.

Enquanto isso, um lado otimista é que os enormes tokens Shiba Inu foram movidos de carteiras fora da bolsa recentemente. Na semana anterior, cerca de 2 trilhões de moedas SHIB foram retiradas de bolsas de criptomoedas.

#ShibaInu | A staggering 2 trillion $SHIB tokens have been pulled from known #crypto exchange wallets just this past week. pic.twitter.com/MiWMNUp7jY — Ali (@ali_charts) August 27, 2023

Os detentores de Shia Inu retiraram 1,8 trilhão de tokens, no valor de aproximadamente US$ 14,5 milhões pelo valor presente do ativo, entre 17 e 26 de agosto. Esta evolução indicou possibilidades de outro aperto na oferta afectando substancialmente os preços de Shiba. O aumento da demanda do mercado em meio às preocupações com o Shibário pode desencadear surtos na moeda meme.

Shibarium vivo e operando bem

Copy link to section

A postagem de segunda-feira de Shytoshi Kusama revelou que o Shibarium está ativo e operando de maneira ideal. Kusama afirmou que reabrirão seus canais porque “o Shibarium está pronto para o horário nobre” e os fundos estão seguros.

As estatísticas mostram que o Shibarium acumulou mais de 65.000 carteiras e processou cerca de 350.000 transações. Além disso, o desenvolvedor do Shiba Inu comentou sobre a dedicação e resiliência que a comunidade SHIB tem retratado.

Além disso, Kusama expressou gratidão pelo apoio inabalável da Polygon durante as lutas. Sandeep ajudou a equipe do SHIB com recursos adicionais para um resultado promissor nas dificuldades iniciais.

Os dados do Shibariumscan.io indicaram que o Shibarium processou aproximadamente 132.739 transações em 25 de agosto – o número mais alto desde o reinício público em 24 de agosto. Mesmo assim, os números despencaram durante o fim de semana, com sábado e domingo registrando 78.870 e 40.433 transações, respectivamente.

A equipe do Shiba Inu parece ter resolvido os problemas de produção de blocos que surgiram durante o lançamento inicial do Shibarium.

Endereços ativos diários de Shiba Inu

Copy link to section

Enquanto isso, Shiba Inu mantém uma demanda de mercado neutra. A métrica de endereços ativos diários (DAA) caiu 56% (de 8.214 para 3.647) entre 16 e 26 de agosto.

Save Source – CryptoQuant

Endereços ativos medem o número de indivíduos engajados/transacionados em uma plataforma blockchain em 24 horas. Assim, o número de participantes do mercado que usam Shiba Inu para fazer transações reduziu significativamente.

O relançamento do Shibarium pode desencadear uma tendência de alta para o preço do Shiba Inu. Com o aumento do uso e possivelmente o aumento da queima de tokens, os entusiastas poderão migrar para o alt nos próximos dias.

No entanto, o preço do Shiba Inu deve superar vários obstáculos para garantir uma jornada ascendente tranquila.

Save