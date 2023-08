Os bancos regionais dos EUA estão hoje em foco depois de a FDIC ter proposto novas regras que exigem que estejam mais bem preparados para o seu potencial colapso.

Membro do conselho da FDIC discutiu regras propostas na CNBC

Por um lado, a Corporação Federal de Seguros de Depósitos quer que os bancos com activos avaliados em mais de 100 mil milhões de dólares emitam dívida de longo prazo suficiente que possa cobrir potenciais perdas em tempos de estresse extremo.

O regulador também fará com que os credores de médio porte descrevam detalhes de como eles seriam dissolvidos com segurança e sem problemas em caso de falha. No “ Squawk Box ” da CNBC, um membro do conselho da FDIC – Rohit Chopra disse hoje:

Washington Mutual, IndyMac e Banco do Vale do Silício. É importante aprendermos com essas lições e evitarmos estes fracassos e os efeitos que podem ter em toda a economia.

“IAT” – o ETF iShares dos bancos regionais dos EUA subiu mais de 1,0% no momento da escrita.

Bancos proeminentes que serão afetados pelas novas regras

Alguns dos bancos regionais notáveis aos quais o novo regulamento se aplicará incluem Citizens Financials, Fifth Third Bancorp e PNC Financial.

Estas empresas de serviços financeiros terão três anos após a adoção das regras propostas para se alinharem com a nova norma, de acordo com a Federal Deposit Insurance Corporation. O membro do conselho, Rohit Chopra, também disse hoje:

Não podemos estar numa situação em que as principais empresas e as pequenas empresas e famílias se tornem vítimas de uma assunção excessiva de riscos e de uma má gestão.

Note-se que as falências do Signature Bank e do Silicon Valley Bank no início deste ano resultaram num impacto no valor de milhares de milhões de dólares para o Fundo de Seguro de Depósitos do governo.

