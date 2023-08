Análise do índice DAX: as ações alemãs enfrentam grandes ventos contrários

O índice DAX se recuperou nos últimos dias. O índice subiu para um máximo de 16.000 euros na quarta-feira, superior ao mínimo deste mês de 15.473 euros. Permanece significativamente abaixo do máximo acumulado no ano de 16.540 euros. Ao todo, o índice alemão DAX 40 subiu mais de 35% em relação ao nível mais baixo de 2022.

As preocupações da Alemanha continuam

O índice DAX deslocou-se lateralmente nos últimos meses, à medida que continuam as preocupações com a economia alemã. Os números económicos recentes mostram que a maior economia da Europa está em dificuldades, com os analistas esperando que tenha a recuperação mais lenta nos países desenvolvidos.

As empresas alemãs enfrentam vários desafios. Em primeiro lugar, existe uma escassez contínua de mão-de-obra, que fez subir os salários ao ritmo mais rápido alguma vez registado. Dados publicados na terça-feira mostraram que os salários aumentaram 6,6% no segundo trimestre.

Em segundo lugar, as empresas também estão a lutar contra o aumento dos custos de fazer negócios. Embora a inflação tenha diminuído do seu máximo pandémico, as empresas ainda enfrentam dificuldades e registam margens mais reduzidas. Mais recentemente, os preços do gás natural subiram devido a potenciais greves na Austrália.

Além disso, tal como noutros países, as empresas na Alemanha estão a lutar contra as taxas de juro elevadas, que afectaram a liquidez na região. Dados publicados na segunda-feira mostraram que a oferta monetária na Europa caiu para o nível mais baixo em anos.

É neste contexto que o governo de coligação alemão anunciou um novo alívio fiscal corporativo de 7 mil milhões para apoiar as empresas no país. O plano, conhecido como Lei de Oportunidades de Crescimento, terá duração de quatro anos.

Embora muitas empresas tenham saudado a medida, alguns analistas acreditam que os cortes fiscais não foram suficientemente longe.

A maioria dos constituintes do DAX ficaram no vermelho em agosto. Alguns dos melhores desempenhos no índice foram Munich Re, Allianz, Brenntag, Fresenius e SAP. Por outro lado, os principais retardatários no índice foram Infineon, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Siemens AG, Zalando e BMW.

Previsão do índice DAX

O gráfico diário mostra que o índice DAX 40 tem estado numa faixa estreita nos últimos meses. Permaneceu entre o suporte principal em 15.464 euros e a resistência em 16.433 euros. O índice estava se consolidando nas médias móveis exponenciais (EMA) de 25 e 50 dias.

O Average True Range (ATR) moveu-se lateralmente e está se aproximando do nível mais baixo em anos. Portanto, as ações provavelmente permanecerão nesta faixa no curto prazo como investidores. Os principais níveis de suporte e resistência a observar serão de 15.465 euros e 16.433 euros, respetivamente.

