O preço do Bitcoin Cash teve um forte retorno na terça-feira, após o último revés da Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos. O preço do BCH disparou para US$ 227,97, o nível mais alto desde 16 de agosto. Assim como o Bitcoin, a moeda BCH saltou dois dígitos desde o nível mais baixo deste mês.

Processo SEC vs Grayscale

O principal fator para a recuperação do preço do Bitcoin Cash foi o resultado do longo processo judicial entre a SEC e a Grayscale Bitcoin Trust. Assim, o processo surgiu quando a SEC negou o pedido da empresa para converter o GBTC Trust de US$ 20 bilhões em um ETF Bitcoin à vista.

Como escrito aqui, um tribunal decidiu a favor da Grayscale, em uma decisão que poderia levar ao primeiro ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. A decisão ocorreu alguns dias antes de a SEC apresentar sua decisão sobre outras propostas de ETF feitas por empresas como Invesco e Blackrock.

Os analistas acreditam que a agência decidirá conceder permissão para esses fundos ou adiará enquanto avalia o caso judicial da Grayscale. De qualquer forma, os analistas acreditam que um ETF de BTC de baixo custo está a caminho.

O preço do Bitcoin Cash subiu à medida que os investidores previram que várias empresas entrarão com pedido para um ETF de BCH nos próximos meses. Um ETF de BCH parece uma escolha clara, pois a moeda foi criada como um fork do Bitcoin. Isso significa que elas utilizam a mesma tecnologia, o que tornará difícil para a SEC rejeitá-lo.

O preço do BCH também subiu após os dados relativamente fracos de confiança do consumidor americano e de vagas de emprego. A confiança do consumidor caiu pela primeira vez em três meses, enquanto o número de vagas de emprego diminuiu para o nível mais baixo desde 2021.

Esses números significam que o Federal Reserve poderia reconsiderar a possibilidade de realizar mais um aumento da taxa de juros em setembro. O mercado financeiro prevê mais um aumento este ano, seguido por alguns cortes em 2024. Olhando para o futuro, há uma probabilidade de que o preço do Bitcoin Cash suba para a resistência-chave em $247.

Chancer arrecada $1,6 milhão em sua venda de tokens

Enquanto isso, a venda de tokens Chancer ganhou força após o processo SEC vs Grayscale. À medida que os preços das criptomoedas dispararam, os desenvolvedores levantaram milhares de dólares, elevando o total de fundos arrecadados até agora para US$ 1,69 milhão. Isso significa que os criadores atingirão a meta inicial de US$ 2 milhões nas próximas semanas. Você pode comprar o token $CHANCER aqui.

Para iniciantes, Chancer é uma nova empresa que pretende se tornar o maior player no mercado descentralizado de apostas esportivas e previsões. É um projeto inovador que irá democratizar esta indústria, que está estimada em mais de 85 mil milhões de dólares em 2022.

Chancer adotará o sistema autônomo descentralizado (DAO), que dará aos detentores de $CHANCER uma palavra a dizer na maioria das decisões. Eles também terão a chance de compartilhar os lucros gerados pela plataforma.

Mais importante ainda, os detentores de Chancer também criarão seus mercados, transmitirão ao vivo e ganharão dinheiro à medida que as pessoas fizerem essas apostas. Ao usar a tecnologia blockchain, os desenvolvedores pretendem torná-la mais acessível a mais pessoas de todo o mundo.

