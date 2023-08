Perspectivas de Stacks, Bitcoin Cash, Stellar, Litecoin após as novas notícias do BTC

O preço do Bitcoin saltou mais de 5% na terça-feira, depois que a Grayscale venceu um importante processo contra a Securities and Exchange Commission (SEC). A moeda subiu mais de 5%, provocando uma grande recuperação no mercado de altcoins. Os preços de Stacks e Bitcoin Cash aumentaram mais de 10%, enquanto Stellar Lumens (XLM), Polygon e Avalanche saltaram mais de 8%.

As maiores notícias criptográficas do dia vieram dos Estados Unidos, onde um tribunal decidiu a favor do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Este foi um evento importante que foi acompanhado de perto por investidores e traders.

A ação judicial permitiu que o GBPTC convertesse seu fundo em um fundo negociado em bolsa (ETF). Ao se tornar um ETF, a Grayscale espera diminuir o desconto que sempre existiu em seu fundo.

Mais importante ainda, o processo significa que a SEC será forçada a aceitar o outro ETF Bitcoin à vista. Espera-se que a SEC entregue sua decisão sobre esses fundos até o final da semana. Algumas das empresas que solicitaram um ETF Bitcoin são Blackrock, Invesco, BitWise e VanEck. Em um comunicado, Grayscale disse :

“Este é um passo monumental para os investidores americanos, para o ecossistema Bitcoin e para todos aqueles que têm defendido a exposição ao Bitcoin por meio das proteções adicionais do invólucro do ETF.”

Então, qual será o impacto das últimas notícias do Bitcoin nos preços das criptomoedas? Alguns analistas como Tom Lee acreditam que o anúncio desencadeará uma corrida altista do Bitcoin para US$ 150.000. Se isso acontecer, altcoins como Stacks, Bitcoin Cash e Stellar lumens seguirão o exemplo.

Sou da opinião contrária, pois um ETF Bitcoin à vista não terá um grande impacto nos preços no longo prazo. Por um lado, os investidores institucionais já têm acesso ao Bitcoin através do ETF de futuros conhecido como BITO. O BITO sempre se move na mesma direção do Bitcoin. Portanto, como vimos após o caso SEC vs Ripple, há probabilidade de as moedas retomarem a tendência de baixa nas próximas semanas.

