O preço do ApeCoin (APE) tem mais desvantagens antes do desbloqueio de US$ 56 milhões

O preço do ApeCoin (APE) continuou caindo esta semana, à medida que a demanda pelo Bored Ape Yacht Club (BAYC) caiu. O token também recuou para o nível mais baixo já registrado, enquanto os investidores se preparavam para um grande desbloqueio.

Desbloqueio de token adiante

ApeCoin é uma criptomoeda lançada pela Yuga Labs em abril de 2022. Seu objetivo era alimentar o Bored Ape Yacht Club NFT e o ecossistema do metaverso. Recentemente, a moeda perdeu força com a queda na demanda por NFTs BAYC.

Como outras criptomoedas, a APE apresentou uma tendência de queda acentuada à medida que a demanda diminuía. Essa liquidação se intensificou depois que a Securities and Exchange Commission (SEC) atrasou o processo de aprovação do ETF, como escrevi aqui.

O outro grande catalisador para a liquidação é o próximo evento de desbloqueio de tokens, que acontecerá em 16 de setembro. De acordo com TokenUnlocks , os desenvolvedores irão desbloquear mais de 40,6 milhões de tokens APE.

Ao preço atual, esses tokens têm um valor de mercado de mais de US$ 56 milhões, o que representa 11,02% do valor de mercado total. A maioria desses tokens irá para membros do Yuga Labs. Tokens no valor de US$ 3 milhões serão alocados ao fundador do Yuga Labs.

Além disso, tokens no valor de mais de US$ 36 milhões serão destinados aos contribuidores de lançamento e US$ 5,75 milhões ao próprio Yuga Labs. Esta distribuição mostra que o ApeCoin é altamente centralizado e beneficia principalmente o fundador.

ApeCoin tem sido altamente diluidor desde que foi lançado. Os desenvolvedores desbloquearam mais de 212 milhões de tokens. Mais de 501,89 milhões de tokens já foram desbloqueados. E de acordo com o cronograma de aquisição, os tokens finais serão desbloqueados em junho de 2026.

Os desbloqueios de tokens são vistos como altamente dilutivos, pois introduzem mais moedas na rede. A maioria das criptomoedas combate isso queimando moedas existentes, o que as remove de circulação. ApeCoin não os queima.

Portanto, a queda na demanda pelo Bored Ape Yacht Club e a diluição contínua tornam difícil recomendar o ApeCoin.

Previsão de preço ApeCoin

O gráfico diário mostra que o preço do ApeCoin tem apresentado forte tendência de baixa nos últimos meses. Recentemente, conseguiu transformar o importante nível de suporte de US$ 2,63 (mínimo de 14 de novembro) em resistência.

ApeCoin permanece abaixo da média móvel de 50 dias, enquanto o oscilador estocástico se moveu abaixo do nível de sobrevenda. O Índice de Força Relativa (RSI) está pairando ligeiramente acima do ponto de sobrevenda.

Portanto, o caminho de menor resistência para o preço do APE é de baixa, com o próximo nível a ser observado sendo US$ 1.

