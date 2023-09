A morte do preço do Ethereum aponta para mais dor de Filecoin, EOS, GALA

O preço do Ethereum recuou acentuadamente depois que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) adiou sua decisão sobre ETF para empresas como Invesco, Blackrock e WisdomTree. A moeda ETH estava sendo negociada a US$ 1.640 na sexta-feira, alguns pontos acima da mínima do mês passado de US$ 1.538.

Cruz da morte do preço Ethereum

O principal catalisador para a liquidação do preço do Ethereum foi a decisão observada de perto pela SEC sobre as propostas de ETF das principais empresas americanas. No seu comunicado, o regulador afirmou que necessita de mais tempo para analisar estes pedidos.

A decisão veio um dia depois que a SEC sofreu um grande revés quando um juiz decidiu a favor da Grayscale. Em sua decisão, o juiz decidiu que a SEC deveria revisar o plano da Grayscale de converter seu GBTC Trust em um ETF. Se isso acontecer, a empresa também converterá o Grayscale Ethereum Trust (ETHE) em um ETF.

Tecnicamente falando, Ethereum parece estar com problemas. Formou um padrão de bandeira de baixa, que geralmente é um sinal de baixa. A bandeira é caracterizada por um longo mastro e um padrão semelhante a uma bandeira.

Mais importante ainda, Ethereum formou um padrão de cruz mortal. Esse cruzamento acontece quando as médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 200 dias fazem um cruzamento de baixa.

Na maioria dos períodos, esse padrão costuma ser um sinal de que o ativo continuará caindo no curto prazo. Mais importante ainda, este preço coincide com o nível mais baixo de 14 de junho. Foi também o decote do padrão de topo duplo de US$ 2.020.

Ethereum também se moveu abaixo da nuvem Ichimoku. Portanto, existe a possibilidade de a moeda continuar caindo nos próximos dias. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de US$ 1.372, o ponto mais baixo em 10 de março. Este preço está ~16% abaixo do nível atual.

Implicações para outras altcoins

O padrão cruzado de morte do Ethereum aponta para mais desvantagens para outras altcoins como Stacks, Filecoin, Zcash, Gala, EOS, Render e Litecoin. Na maioria dos casos, essas moedas tendem a se mover em sincronia com outras criptomoedas. Portanto, existe a probabilidade de que essas moedas continuem caindo.

O próximo catalisador importante para Ethereum e outras altcoins serão os dados mais recentes do NFP dos EUA. Os economistas esperam que estes números mostrem que a economia americana criou menos empregos em Agosto do que em Julho.

Estes números são importantes porque a Fed comprometeu-se a depender dos dados ao tomar a sua próxima decisão. A maioria dos analistas espera que o Fed deixe as taxas inalteradas em setembro e comece a reduzi-las em 2024.

