A China supostamente proibiu iPhones para funcionários do governo

A China supostamente restringiu seus funcionários do governo de usar dispositivos de marcas estrangeiras, incluindo o Apple iPhone, para trabalhar.

Analista reage às notícias da China na CNBC

Fontes anônimas disseram hoje ao Wall Street Journal que os superiores das agências do governo central têm informado os funcionários para não levarem mais seus iPhones para o trabalho.

O relatório dizia “dispositivos de marca estrangeira”, mas não citava nenhum, além do iPhone. No “ The Exchange ” da CNBC, o analista da Bernstein, Toni Sacconaghi, disse hoje:

A Apple faz 20% de seus negócios na China. Dada a importância da sua presença ali, isso certamente dará uma pausa aos investidores.

Nem a Apple Inc (NASDAQ: AAPL) nem o Ministério das Relações Exteriores da China comentaram a notícia até agora. As ações da gigante multinacional da tecnologia caíram mais de 4,0% após o relatório do WSJ na quarta-feira.

A UE também trouxe más notícias para a Apple hoje

A proibição dos iPhones é apenas mais um reflexo das atuais tensões sino-americanas. Em junho, algumas agências governamentais da China também proibiram que veículos Tesla fossem estacionados em complexos governamentais.

Também na quarta-feira, a União Europeia também nomeou a Apple como um dos “gatekeepers” da sua Lei dos Mercados Digitais. De acordo com Sacconaghi de Bernstein:

A questão é se a Apple será obrigada a permitir outras lojas de aplicativos que possam ter implicações financeiras. Embora eu ache que isso é mais discreto do que as consequências das vendas mais fracas na China.

Sua classificação de “desempenho de mercado” para a empresa listada na Nasdaq que deverá lançar um novo iPhone 15 em 12 de setembro está associada a um preço objetivo de US$ 195 – um aumento de menos de 3,0% em relação ao fechamento anterior.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.