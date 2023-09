Enbridge assina acordo de US$ 14 bilhões com Dominion Energy

As ações da Enbridge Inc (NYSE: ENB) estão em foco na quarta-feira, depois que a concessionária de gás natural anunciou um acordo de US$ 14 bilhões com a Dominion Energy Inc (NYSE: D).

Detalhes do acordo Enbridge-Dominion

A Enbridge decidiu adquirir três empresas de serviços públicos sediadas nos EUA – Public Service Company of North Carolina, East Ohio Gas Company e Questar Gas – da Dominion Energy.

O Royal Bank of Canada e o Morgan Stanley comprometeram US$ 9,4 bilhões em financiamento de dívida para o referido acordo. De acordo com Greg Ebel – CEO da Enbridge Inc:

Todo mundo precisa de gás natural. Não há futuro energético positivo do ponto de vista da sustentabilidade ou da acessibilidade sem ele. Isto criará a maior plataforma para concessionárias de gás natural na América do Norte.

A Enbridge também realizou uma oferta de compra no valor de US$ 2,93 bilhões para financiar este negócio, de acordo com seu comunicado à imprensa hoje.

O que a Enbridge Inc ganha com isso?

A Enbridge espera um aumento no seu fluxo de caixa distribuível, bem como no lucro por ação (ajustado) no primeiro ano após a conclusão desta transação. No “ Squawk Box ” da CNBC, o seu Chefe do Executivo também disse hoje:

Esta é realmente uma grande oportunidade para nós e nossos acionistas e continuaremos a ser capazes de aumentar os dividendos e aumentar os lucros no futuro. Na verdade, cabe no nosso portfólio.

A notícia do mercado de ações chega cerca de um mês depois que a empresa canadense afirmou que sua receita caiu 25% ano a ano no segundo trimestre. Suas ações estão atualmente sendo negociadas mais de 20% abaixo do máximo acumulado no ano.

A Dominion Energy Inc agora planeja atualizar suas perspectivas no último trimestre deste ano.

