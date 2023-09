Previsão de preço USD/HUF: É improvável que taxas de juros mais altas ajudem o forint húngaro

A Europa tem uma criança doente bem no seu centro – a Hungria. Embora não seja membro da área do euro, a Hungria faz parte da União Europeia. Tem uma economia pequena em comparação com outros países da região, mas também tem uma localização geográfica estratégica na Europa Central e Oriental.

O país enfrenta uma inflação elevada e um baixo crescimento económico em 2023. A sua economia teve um mau desempenho, como reflectido por quatro trimestres consecutivos de crescimento económico negativo.

Além de ter uma economia em recessão técnica, a Hungria também luta contra uma inflação elevada. A inflação local é muito superior à de outros países europeus, situando-se atualmente em 17,6%.

Dado que está muito acima da meta de 3% do Banco Nacional Húngaro, e muito acima da faixa de tolerância, o banco central aumentou a taxa básica bancária de forma espetacular. A taxa básica atingiu 13%, ante 0,6% em julho de 2020.

Desde então, o Banco Nacional Húngaro aumentou a taxa básica em todas as reuniões. Quanto mais alta a inflação, mais ela subia.

Talvez seja por isso que o forint húngaro ganhou algum terreno face ao dólar. Em Outubro passado, a taxa de câmbio USD/HUF atingiu um pico de 450, uma vez que os investidores estavam entusiasmados com as taxas de juro mais elevadas.

Mas a combinação de fraco crescimento económico e inflação elevada exige cautela. E se a Hungria se tornar a Argentina da Europa?

USD/HUF saltou dos mínimos de 2023

Taxas de juros mais altas nem sempre funcionam para sustentar uma moeda. Existem muitos exemplos no mundo de países que aumentaram agressivamente as taxas para deter a inflação e fracassaram. A Argentina é apenas um exemplo.

A menos que as famílias e as empresas acreditem verdadeiramente que o banco central terá sucesso, as expectativas de inflação permanecerão sem ancoragem. O resultado é um banco central que persegue uma inflação mais elevada com taxas de juro mais elevadas.

USD/HUF encontrou suporte na área 340, onde formou um padrão invertido de cabeça e ombros. Um movimento acima da área crucial observada em 380 pressionaria ainda mais os vendedores a descoberto, apesar das altas taxas de juros.

Resumindo, o forint húngaro deverá permanecer sob pressão se o USD/HUF voltar a subir acima de 380. A combinação de inflação elevada e fraco crescimento económico é suficiente para manter os investidores afastados do forint.

