USD/CAD se aproxima da resistência chave antes da decisão da taxa do BoC

A taxa de câmbio USD/CAD continuou a subir antes da próxima decisão sobre a taxa de juro do Banco do Canadá (BoC). O par disparou para uma máxima de 1,3655, o nível mais alto desde 27 de março. Subiu mais de 4% em relação ao nível mais baixo de julho.

Decisão do Banco do Canadá adiante

A taxa de USD para CAD tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas semanas, com a recuperação do índice do dólar americano (DXY). O índice disparou para US$ 104, o ponto mais alto em cinco meses.

Existem várias razões pelas quais o dólar está a subir. Em primeiro lugar, a economia americana está relativamente bem, com o modelo da Fed de Atlanta a estimar que crescerá 6% no terceiro trimestre.

Em segundo lugar, alguns analistas temem que a Reserva Federal continue a aumentar as taxas de juro nas próximas reuniões. O banco já elevou as taxas ao nível mais alto em mais de 22 anos.

Além disso, muitos investidores estão a mudar-se para os EUA, onde o rendimento sem risco saltou para mais de 4%.

O próximo catalisador importante para o par USD/CAD será a próxima decisão sobre a taxa de juros por parte do Banco do Canadá. Os analistas esperam que o banco deixe as taxas inalteradas em 5%.

A decisão surge num momento em que a economia canadiana está a desacelerar. Dados publicados na sexta-feira mostraram que a economia canadense contraiu no segundo trimestre. A inflação também está teimosamente alta.

JUST IN : CANADA’S ECONOMY UNEXPECTEDLY CONTRACTED 0.2% IN 2Q, MISSING ANAYST ESTIMATES OF +1.2% pic.twitter.com/JK4vp0Weso — GURGAVIN (@gurgavin) September 1, 2023

Os dados mais recentes mostraram que o índice de preços ao consumidor (IPC) subiu para 3,3% em julho. A inflação permanece acima da meta do banco de 2,0%. As vendas no varejo e a confiança do consumidor também recuaram.

Portanto, novos aumentos das taxas no Canadá levarão a mais fraqueza, o que o banco desejará evitar. Numa declaração recente, um analista disse ao WSJ :

“A desaceleração da atividade doméstica, juntamente com os sinais de deflação na China e desinflação nos EUA, deverão exercer ainda mais pressão descendente sobre os preços ao consumidor canadianos.”

Análise técnica USD/CAD

Gráfico USDCAD por TradingView

A taxa de câmbio de USD para CAD tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas semanas. Ele subiu de um mínimo de 1,3090 em 13 de julho para um máximo de 1,3665. As médias móveis exponenciais (EMA) de 25 e 50 dias fizeram recentemente um cruzamento de alta.

Também inverteu o importante nível de resistência em 1,3648, o ponto mais alto em 1º e 26 de maio. Portanto, a perspectiva para o par é de alta, com o próximo nível a observar sendo 1,3800. Esta visão será confirmada se o preço subir acima da linha de tendência descendente que conecta as maiores oscilações desde outubro.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.