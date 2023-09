A maioria das altcoins registrou declínios notáveis na semana passada, caindo junto com o Bitcoin após o adiamento de todos os ETFs spot pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (SEC).

Embora a perspectiva de preço de algumas moedas e tokens sugira uma possível deterioração adicional, os analistas opinam que pode haver uma oportunidade de comprar na baixa. O que isso significa para o preço do Chancer? Vamos dar uma olhada no que os especialistas de mercado estão dizendo e por que isso poderia ser a próxima joia das criptomoedas.

Altcoins em “zona de oportunidade”

O preço da maioria das 50 principais altcoins está negativo no período semanal, mesmo que várias delas indiquem uma possível recuperação a curto prazo. Embora os rebounds possam não levar os compradores a recuperar as máximas locais vistas em agosto, dados on-chain sugerem que os preços estão se mantendo dentro de uma região apelidada de “zona de oportunidade”.

De acordo com Santiment, a perspectiva geral do mercado sugere que a maioria das criptomoedas estão em grande parte subcompradas de acordo com a relação MVRV Opportunity & Danger Zone Divergence.

Com as altcoins em sua maioria subvalorizadas após as recentes vendas, os traders estão vendo uma oportunidade em tokens como DODO, GALA, MAGIC e MASK. É uma perspectiva também testemunhada no mercado de pré-venda, onde Chancer está atraindo novo capital após uma calmaria desencadeada pelas quedas acentuadas que enviaram o BTC para menos de US$ 26 mil e o Ethereum para menos de US$ 1,6 mil.

🫣 #Altcoins have shown some mild signs of life thus far this week, but certainly not enough to make up for big trader losses that have accumulated since June. With that said, many are seeing historic opportunities to rise, such as $DODO, $GALA, $MAGIC, $MASK, and $SRM. pic.twitter.com/pXw43vCRmt — Santiment (@santimentfeed) September 6, 2023

O que há de único no Chancer?

O apelo de Chancer para os investidores se deve ao potencial do projeto de revolucionar toda a indústria de apostas online, que é um mercado de $80 bilhões pronto para um grande crescimento. Utilizar a tecnologia blockchain significa que o Chancer tem a vantagem de fornecer um mercado de previsões descentralizado e transparente.

Ao contrário das plataformas de apostas tradicionais, a nova plataforma baseada em blockchain contará com um modelo peer-to-peer (P2P) que coloca o controle sobre as apostas e os pagamentos nas mãos dos usuários, e não do apostador central.

No Chancer, qualquer pessoa pode criar uma aposta, convidar amigos para aumentar o pagamento e ganhar com isso. Realmente não importa qual seja o evento – se ele tiver um resultado no qual as pessoas possam apostar, então é jogo aberto – desde os principais eventos esportivos como a Premier League, o US Open e a Copa do Mundo até eventos locais como jogos escolares, eleições locais e assim por diante.

O token nativo $CHANCER permite outros benefícios, como recompensas de staking, adicionando atratividade à compra dos tokens durante a pré-venda. O Chancer lançará sua plataforma de apostas P2P em 2024, com planos de transição para um DAO como parte do roteiro. Diante das projeções de crescimento no mercado global de apostas e jogos de azar, investidores que desejam se posicionar cedo adquiriram mais de $1,7 milhão em $CHANCER.

Previsão de preço Chancer

Os investidores estão cientes de que as condições de mercado e outros fatores prevalecentes podem influenciar o sentimento e, portanto, o desempenho futuro do $CHANCER. Um mercado negativo poderia dificultar os preços, como tem sido observado nos últimos meses.

Mas quais poderiam ser alguns dos impulsionadores positivos do preço do Chancer?

A listagem nas principais exchanges de criptomoedas e a adoção generalizada do modelo de apostas P2P em todo o mundo são fundamentais. Para o primeiro, a trajetória parece estar estabelecida já depois que a exchange de criptomoedas BitMart anunciou suporte para o token. As previsões de preços de curto prazo para $CHANCER incluiriam, portanto, um aumento potencial para $0,5 e $1 no próximo ciclo de alta.

Os impulsionadores positivos aqui podem ser o lançamento da mainnet mencionado no roteiro para o primeiro trimestre de 2024 e o esperado mercado de alta impulsionado pela adoção de criptomoedas, desencadeado pela possível aprovação dos muito aguardados ETFs spot.

Atualmente, o preço do token do Chancer deverá aumentar durante a pré-venda. Isso inclui dos atuais US$ 0,011 a US$ 0,012, quando a venda de $CHANCER passa para o estágio três, e em estágios posteriores até a última fase de pré-venda, quando o preço será de US$ 0,021.

Dado que os investidores estão a ver uma oportunidade num mercado largamente subvalorizado, esta mesma imagem aplicada à abordagem revolucionária do Chancer às apostas significa que é um símbolo que muitos investidores considerariam para as suas carteiras.

Para qualquer pessoa interessada no Chancer, um bom lugar para começar seria a página oficial de pré-venda do projeto.

