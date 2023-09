USD/CNH: A trama se complica para o yuan chinês

A recuperação da taxa de câmbio USD/CNH continuou após outro conjunto de dados económicos fracos da China. Subiu para uma máxima de 7,3323, alguns pontos abaixo da máxima histórica de 7,3483. Ao todo, o renminbi despencou mais de 16% desde o ponto mais alto de 2022.

Comércio da China e USD forte

Copy link to section

Os preços USD/CNH e USD/CNY continuaram subindo após os últimos números de exportações e importações da China. Estes números revelaram que as importações e exportações observadas de perto continuaram a cair em Agosto.

As exportações caíram 8,8% depois de terem caído 14,5% no mês anterior. Esta descida foi, no entanto, melhor do que a estimativa mediana de -9,2%. As importações caíram 7,3%, depois de terem caído 12,4% em julho. Tal como as exportações, esta queda foi menor do que o esperado pelos analistas.

Portanto, o défice comercial diminuiu para 68,3 mil milhões de dólares durante o mês. Estes números significam que a economia chinesa não está bem, uma vez que as exportações representam uma grande parte do PIB.

https://www.youtube.com/watch?v=XFLp67Fhl1E

Uma parte fundamental disto é que a relação comercial da China com os Estados Unidos piorou nos últimos meses. Muitas empresas americanas transferiram os seus investimentos da China para países mais amigáveis como o México.

Ainda assim, existem alguns sinais positivos sobre a economia chinesa. Por exemplo, ações imobiliárias como Evergrande e Country Garden saltaram acentuadamente depois que esta última pagou seu cupom durante o período de carência.

Os pares USD/CNH e USD/CNY subiram por causa do dólar forte. O índice do dólar saltou para US$ 105, já que a alta dos preços do petróleo bruto aponta para uma inflação mais alta por um tempo. Como tal, há sinais de que a Fed irá manter as taxas de juro mais elevadas durante mais tempo do que o esperado.

Previsão USD/CNH

Copy link to section

Save

Recentemente escrevi sobre o USD/CNY aqui e previu que a tendência de alta continuará. Esta visão estava correta, conforme evidenciado pelo desempenho do USD/CNH. O par tem estado em uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ao longo do caminho, manteve-se acima das médias móveis de 25 e 50 dias.

O par também está em um nível importante, já que este preço atingiu o ponto mais alto em 17 de agosto. Também se moveu acima da média móvel de 50 dias, enquanto o MACD permaneceu acima do ponto neutro.

Portanto, o caminho de menor resistência para o par é de alta, com o próximo alvo a observar sendo 7,3600, o ponto mais alto em outubro de 2022. Uma quebra acima desse nível fará com que ele suba para a próxima resistência em 7,40.

Save