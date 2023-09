USD/CNY: Não há fim à vista para o colapso do renminbi

A taxa de câmbio USD/CNY continuou a subir na terça-feira, à medida que as preocupações com a economia chinesa continuavam e à medida que o índice do dólar americano (DXY) acelerava. O par saltou para uma máxima de 7,30, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de 7,3150.

Desaceleração económica da China

O maior tema do mercado este ano é a desaceleração da economia chinesa. Os números económicos recentes lançaram luz sobre esta contracção. A taxa de desemprego juvenil atingiu um nível recorde.

A produção industrial e manufatureira está em contração, enquanto as vendas no varejo estão se recuperando a um ritmo mais lento do que o esperado. Mais importante ainda, o sector imobiliário do país está a desmoronar-se enquanto as exportações despencaram.

Os analistas acreditam que a fraqueza chinesa é na verdade mais fraca do que o esperado. Historicamente, a China, tal como outros países, tem sido conhecida por ser um pouco conservadora nas suas divulgações económicas.

O desafio para a China é que a situação não é fácil de resolver. Por um lado, o sector imobiliário, que representa 30% da economia, será difícil de resolver. Por um lado, empresas como Country Garden e Evergrande estão em colapso.

O setor imobiliário é há muito tempo um importante motor da economia chinesa. Hoje, a China tem mais de 65 milhões de casas vagas. E a maioria das autoridades locais gera a maior parte das suas receitas através da venda de terrenos.

A China também atravessa uma grande crise demográfica, após anos de política do filho único. Uma solução provável para esta crise seria promover mais imigração para o país. No entanto, a China tende a ver mais pessoas saindo do que entrando.

Portanto, há uma probabilidade de que a fraqueza económica continue por algum tempo. Isto explica por que a taxa USD/CNY saltou mais de 9% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Também explica porque é que o par reagiu moderadamente às novas medidas do BPC para impulsionar o yuan. Na semana passada, o banco disse que as instituições financeiras precisarão deter 4% das suas divisas em reservas.

Previsão USD/CNY

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio entre USD e CNY tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Conseguiu transformar a importante resistência em 7.2713 (30 de junho) em suporte.

O par saltou acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) movimentou-se acima do nível importante em 60. Está se aproximando da resistência importante em 7,3166, o ponto mais alto em 1º de novembro.

Portanto, o par USD/CNY provavelmente continuará subindo, já que os compradores visam a resistência principal em 7,40. O stop loss para esta negociação será em 7,2713.

