A quantidade de contratos em aberto de futuros de ARB da Arbitrum cai conforme o preço cai

Arbitrum (ARB), a rede de escalonamento Ethereum de rápido crescimento, viu seu token cair para um nível recorde na segunda-feira. O token caiu para um mínimo de US$ 0,80, muito abaixo de seu máximo recorde de US$ 1,88. Esse declínio elevou seu valor de mercado para mais de US$ 1 bilhão.

O declínio simbólico da Arbitrum coincidiu com mais fraqueza no mercado futuro. Dados compilados pela CoinGlass mostraram que a quantidade de contratos futuros em aberto caiu para US$ 99 milhões, o nível mais baixo deste ano.

Os contratos futuros em aberto atingiram um pico de mais de US$ 441 milhões em abril deste ano, com o aumento do preço do ARB. Mais recentemente, os juros da Arbitrum aumentaram para mais de US$ 208 milhões em julho.

Os contratos em aberto são uma medida importante no mercado de criptomoedas e de ações, pois mostram o número de contratos futuros detidos pelos participantes do mercado no final do dia de negociação. Um número maior mostra que há demanda por um ativo no importante mercado futuro.

Como outras altcoins, a maior parte dessas posições em aberto de futuros é mantida na Binance, a maior bolsa do mundo. É seguido por Bybit, Bitmex, Huobi e OKX.

Outras métricas mostram que a atividade no ecossistema da Arbitrum está a abrandar. De acordo com DeFi Llama, o valor total bloqueado (TVL) em seu ecossistema DeFi é de mais de US$ 2,6 bilhões, uma queda de 20% em relação ao mês anterior. Esse declínio se deve à queda do preço do ARB. Em termos de ETH, o TVL recuou para 1,64 milhões de ETH, abaixo do seu pico de 2,15 milhões de ETH.

A mesma tendência é observada no número ativo de usuários no ecossistema da Arbitrum. Agora tem cerca de 126 mil usuários nas últimas 24 horas, abaixo do pico de mais de 286 mil.

