Índice do dólar americano: perspectiva DXY antes do IPC dos EUA e decisão do BCE

O índice do dólar americano (DXY) recuou ligeiramente na segunda-feira, enquanto os investidores aguardam os próximos dados de inflação e vendas no varejo dos EUA. O índice também reagirá à próxima decisão sobre taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE), marcada para quinta-feira. Ele estava sendo negociado a US$ 105, alguns pontos abaixo da máxima deste mês de US$ 105,13.

Inflação nos EUA, vendas no varejo e decisão do BCE

O índice DXY subiu na semana passada, como escrevi aqui . Esta recuperação aconteceu quando o preço do petróleo bruto subiu, levantando preocupações sobre a inflação. O Brent saltou para US$ 90, enquanto o West Texas Intermediate subiu para US$ 87, depois que a Rússia e a Arábia Saudita continuaram com seus cortes de oferta.

A recuperação do dólar abrandou depois de vários responsáveis da Fed, como Christopher Waller e Lori Logan, terem apontado para uma pausa em Setembro. A maioria dos analistas acredita que o banco fará uma pausa nos 5,5% nesta reunião, enquanto observa o impacto dos aumentos anteriores das taxas.

Os eventos programados para esta semana provavelmente terão impacto na próxima decisão do Fed e no índice do dólar americano (DXY). Por exemplo, os EUA publicarão os dados mais recentes do índice de preços ao consumidor (IPC) na quarta-feira.

Economistas consultados pela Reuters esperam que os dados mostrem que os preços permaneceram num nível elevado em agosto, à medida que a gasolina subia. Precisamente, eles esperam que o IPC principal suba de 3,2% em Julho para 3,4% em Agosto. Do lado positivo, o núcleo do IPC, que exclui os voláteis alimentos e energia, deverá cair para 4,2%.

O outro catalisador importante para o índice DXY serão os últimos números das vendas no varejo dos EUA, agendados para quinta-feira. Os economistas acreditam que as vendas no varejo aumentaram 0,2% em agosto, enquanto as vendas básicas saltaram 0,4%. Estes números mostrarão que os gastos do consumidor ainda são fortes.

Entretanto, o índice do dólar americano será afectado pela decisão do BCE de quinta-feira. As atividades do BCE são importantes porque o euro é o maior componente do índice do dólar americano. Os analistas veem o BCE deixando as taxas intactas em 3,75%.

Previsão do índice do dólar americano

O índice DXY teve uma forte recuperação de alta nas últimas semanas. Agora ele testou novamente o importante suporte de US$ 104,63, o ponto mais alto em 20 de maio. Mais importante ainda, está prestes a formar um padrão de cruz dourada, que acontece quando as médias móveis de 50 e 200 dias fazem um cruzamento de alta.

Portanto, a perspectiva para o índice é otimista, com o próximo nível chave a ser observado em US$ 106, o ponto mais alto em 7 de março. O stop loss desta negociação é de US$ 103,24.

