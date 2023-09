TOKO Network obtém licença de operação da VARA de Dubai

Nas notícias criptográficas de hoje, a TOKO Network, uma plataforma fintech Web3 do escritório de advocacia DLA Piper, recebeu uma licença operacional da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai.

Um comunicado de imprensa da plataforma de criação de ativos digitais na segunda-feira observou que a aprovação permite que ela opere como corretora e bolsa. A TOKO pode agora oferecer os seus serviços como fornecedor de mercado completo a partir e dentro do Emirado do Dubai.

A plataforma Proof-of-Stake Hedera postou a notícia em sua conta X.

1/ 🇦🇪 @TOKO_network has secured operating license approval from Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), emphasizing the #tokenization platform's firm commitment to operating with transparency, accountability, & regulatory compliance. #Hederahttps://t.co/2QasVFLAMe — Hedera (@hedera) September 11, 2023

O compromisso da TOKO Network com a conformidade

O marco regulatório faz com que a TOKO Network se junte a um punhado de plataformas criptográficas para garantir a aprovação da VARA como Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP). É um passo que sinaliza o compromisso da TOKO com a conformidade, transparência e responsabilidade, à medida que procura trazer os benefícios da tecnologia de contabilidade distribuída para proprietários de ativos e investidores.

Comentando sobre a aprovação, Scott Thiel, diretor administrativo da TOKO, disse:

“Estamos entusiasmados com a emissão desta licença VARA para serviços VA Broker-Dealer totalmente regulamentados pelo único regulador exclusivo do mundo para o setor VA. A TOKO aplaude o compromisso do Dubai em liderar o mundo na regulamentação de activos virtuais, fornecendo um roteiro responsável, abrangente e claro para a indústria de activos virtuais através de um ecossistema confiável e regulamentado para que indivíduos e empresas se envolvam com activos digitais. Esperamos desempenhar um papel de apoio no desenvolvimento de Dubai como um centro líder global de ativos virtuais.”

A licença da VARA aumenta a presença crescente da TOKO no espaço de tokenização à medida que seus serviços se expandem para o ecossistema mais amplo de finanças descentralizadas (DeFi).

Além do marco regulatório, a Rede TOKO alcançou hoje outra etapa importante de desenvolvimento. A plataforma firmou uma parceria estratégica com a Virtuzone, os principais especialistas em formação de empresas dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com os detalhes do acordo, TOKO e Virtuzone colaborarão para lançar a primeira plataforma de crowdfunding de capital tokenizado em Dubai.

A plataforma transformará o espaço privado de arrecadação de fundos da Web3 para empresas e investidores, disseram as empresas.

