A desvantagem da Arbitrum continua, enviando quase todos os investidores ARB para debaixo d’água

Invezz.com relatou como o preço do Arbitrum apresenta uma tendência negativa em meio ao enfraquecimento do mercado futuro. A queda contínua dos preços deixou 99% dos investidores do ARB com perdas massivas e pode levar algum tempo para testemunhar as recuperações.

Preço Arbitrum atinge novos mínimos

A Arbitrum tem lutado contra a baixa este mês, atingindo novos mínimos três vezes desde o início de setembro. O token foi negociado a US$ 0,76 até o momento, após uma queda de 10% no dia anterior.

A postura negativa aumentou depois que jogadores endinheirados se desfizeram de tokens ARB no valor de milhões nas últimas 24 horas. Enquanto isso, os jogadores continuam a perder a confiança no Arbitrum devido a desvantagens prolongadas. Recentemente, a Wintermute Trading depositou mais de 4,35 milhões de ARBs na Binance.

Note that Wintermute Trading has deposited a total of 4.35M $ARB($3.36M) to #Binance in the past 8 hours.



And currently holds 36M $ARB($27.7M).https://t.co/WHobFxnUXZ pic.twitter.com/6ZxZ6ggqM7 — Lookonchain (@lookonchain) September 11, 2023

Quase todos os detentores de ARB sofrem perdas

Os dados do IntoTheBlock mostram quase todos os detentores de ARB lutando com perdas enquanto o token atinge mínimos históricos. Indivíduos que compraram no ATH de US$ 1,69 são os que mais sofrem, perdendo 62% de seus investimentos no alt.

Save Source – IntoTheBlock

No entanto, esta narrativa ainda não fez com que existissem investidores em massa (até agora), com endereços com equilíbrio permanecendo inalterados. No entanto, o ARB deve recuperar em breve para evitar o dumping por parte dos entusiastas.

Enquanto isso, o medo domina o mercado de criptomoedas. O Índice de Medo e Ganância mostra que esta métrica supera até mesmo a queda de meados de agosto, com máximos nunca vistos desde janeiro de 2023.

O receio persistente poderá fazer com que o dumping de activos ultrapasse a acumulação, arruinando o sentimento dos investidores. Os entusiastas evitarão comprar na queda e reduzirão suas participações para escapar de novas perdas.

Portanto, os indivíduos que pretendem comprar ARB podem ter de estar atentos a mais desvantagens para evitar perdas sem precedentes. Enquanto isso, Invezz.com destacou os próximos projetos destinados a aprimorar o ecossistema Arbitrum.

Potencial recuperação da ARB

Os touros arbitrais lutarão para recuperar a zona de US$ 0,94 em meio a planos de recuperação. O ARB testou novamente o suporte várias vezes nos últimos 90 dias. Isso pode abrir o caminho para níveis acima da marca de US$ 1.

Além disso, potenciais recuperações encorajariam os detentores do Arbitrum a esperar lucros, que se deterioraram após a última quebra.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.