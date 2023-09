O preço e os estoques do lítio estão em risco em meio a preocupações com excedentes

O preço do lítio continuou em queda livre esta semana, à medida que os investidores reagiam à dinâmica contínua da procura e da oferta. Dados da TradingEconomics mostram que o preço caiu para 194.500 CNY por tonelada, o nível mais baixo desde maio. Está em queda livre há meses, após atingir o pico de 602.770 CNY em 2022.

Gráfico de preços do lítio

As preocupações com excesso de oferta permanecem

O preço do lítio continuou em dificuldades este ano, mesmo com a demanda por veículos elétricos continuando a aumentar. Num relatório recente, analistas da Agência Internacional de Energia (AIE) afirmaram que o número total de VE vendidos em 2023 será superior a 14 milhões. Isso será um aumento de 35% em relação ao ano anterior.

Muitas empresas de veículos elétricos como a Tesla tiveram um crescimento de dois dígitos nos últimos anos, sendo a Tesla o principal impulsionador. Isto é notável para o lítio, uma vez que é um dos produtos mais importantes utilizados na fabricação de baterias EV.

Portanto, o preço do lítio caiu fortemente devido ao medo crescente de excesso de oferta na indústria. Este receio acelerou-se na segunda-feira, quando os EUA fizeram uma enorme descoberta de lítio no Nevada.

Embora o número não tenha sido confirmado, as estimativas são de que os depósitos de lítio no vulcão estão entre 20 milhões e 40 milhões de toneladas métricas. Isto o torna maior do que o atual depósito de lítio na Bolívia.

A descoberta de lítio nos EUA resolverá um dos maiores desafios para os políticos americanos que há muito se preocupam com o domínio da China na indústria. Também é notável porque o mundo já atravessa um excedente. Num relatório de março, analistas do Bank of America previram um grande excedente este ano, à medida que a procura de veículos elétricos diminuísse na China.

A mineração de lítio tem aumentado nos últimos anos. A produção aumentou para 130 mil toneladas em 2022 , de apenas 28 mil em 2010. A produção atingirá o pico de 2,1 milhões de toneladas em 2028

Estoques de lítio em queda

A queda dos preços do lítio explica por que a maioria dos estoques de lítio despencaram este ano. O preço das ações da Lithium Americas despencou mais de 41% em relação ao nível mais alto em 2022. O mesmo se aplica a outras empresas de lítio, como a Lithium Lion Metals, e a Lithium Chile recuou.

Na Austrália, empresas como a Pilbara Minerals e a Liontown viram as suas ações recuar acentuadamente este ano.

As reservas de lítio continuam abundantes por enquanto, sendo os principais produtores a Austrália, o Chile, a China, a Argentina, o Brasil e o Zimbabué. Com sua nova descoberta, os EUA se tornarão um grande produtor até 2026, quando a Lithium Americas iniciará a produção.

A mesma tendência está acontecendo com o níquel, outro importante metal utilizado na indústria de veículos elétricos. Dados do TradingView mostram que o preço do níquel caiu para US$ 19.937, cerca de 27% em relação ao nível mais alto de março.

