Previsão do preço do petróleo bruto Brent: mais vantagens com a formação da cruz dourada

O preço do petróleo bruto Brent continuou a subir esta semana, uma vez que as preocupações com a oferta permaneceram. Subiu para uma máxima de US$ 91,37, o nível mais alto desde novembro do ano passado. Subiu mais de 29% em relação ao nível mais baixo de junho.

Demanda de petróleo e dinâmica de oferta

Copy link to section

O West Texas Intermediate (WTI) também entrou em um mercado altista ao atingir seu ponto mais alto desde novembro. Ele estava sendo negociado a US$ 87,5 na terça-feira.

As razões para a contínua recuperação do preço do petróleo bruto são bem conhecidas. Os dados mais recentes mostraram que a procura de petróleo saltou para um nível recorde, apesar de muitas pessoas terem adoptado os carros eléctricos. De acordo com a EIA, o mundo consome atualmente mais de 100 milhões de barris todos os dias.

Ao mesmo tempo, existem preocupações com o abastecimento. O cartel OPEP+ decidiu continuar a reduzir a oferta diária por mais alguns meses. Portanto, o mundo está a ter de equilibrar uma forte procura e uma oferta limitada.

Não há saída fácil. Por um lado, os Estados Unidos não têm capacidade significativa para aumentar o petróleo, uma vez que muitos produtores estão a moderar os seus fornecimentos. As empresas americanas estão a concentrar-se principalmente nos retornos para os accionistas em vez de nos investimentos.

Portanto, os analistas começaram a aumentar as suas previsões do preço do petróleo bruto. Os analistas da Goldman Sachs acreditam que o petróleo poderá saltar para 107 dólares. Outros analistas de bancos como JP Morgan, Citigroup e Morgan Stanley pareciam optimistas em relação aos preços do petróleo.

https://www.youtube.com/watch?v=Vf1Cmn0Y_qY&pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Análise técnica do preço do petróleo bruto Brent

Copy link to section

Save

Gráfico Brent por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço do petróleo bruto Brent tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas semanas. Esta alta começou quando o preço formou um fundo forte em US$ 71,73 desde março.

O Brent ultrapassou recentemente o importante nível de resistência de US$ 87,57, as maiores oscilações em 10 de agosto e 13 de abril. Mais importante ainda, o Brent formou um padrão de cruz dourada, que acontece quando as médias móveis de 200 e 50 dias fazem um cruzamento.

Brent também formou o que parece ser um padrão invertido de cabeça e ombros. Esse padrão também é um sinal de alta. O Índice de Força Relativa (RSI) passou para o nível de sobrecompra.

Portanto, a perspectiva para o petróleo bruto é otimista, com o nível inicial a ser observado sendo de US$ 100. Este preço também é a maior oscilação em novembro. O stop loss desta negociação será de US$ 87.

Save