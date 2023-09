O consumo de energia Ethereum (ETH) caiu 99,9% um ano desde a fusão

A transição da Ethereum para prova de aposta de prova de trabalho completa seu primeiro ano hoje (15 de setembro de 2023). Notavelmente, o consumo de energia do blockchain despencou 99,9% no ano passado.

O uso de energia do Ethereum cai drasticamente após a fusão

A fusão Ethereum viu o consumo de energia da rede cair 99,9% em um ano. O Ether destruiu (queimou) ETH no valor de cerca de US$ 488 milhões (300.000 tokens) desde a migração para PoS em 15 de setembro de 2022.

Além disso, o fornecimento de Ether diminuiu significativamente desde a transição. Caiu de 120,5 milhões durante a atualização do Merge para 120.221.107 até o momento. Isso mostra que o Ethereum se tornou economicamente deflacionário – reduziu a oferta para aumentar a demanda e disparar os preços.

Próxima atualização Cancún-Deneb da Ethereum

Ether aguarda a atualização Cancún-Deneb (programada para final de outubro de 2023), o que desacelerará o staking de ETH.

A atualização de Cancun impactará significativamente as redes blockchain e camada 2 do Ether. Inclui EIP 4844, uma funcionalidade essencial que dará as boas-vindas ao Dansharding completo, uma virada de jogo para levar o Ethereum à adoção oficial em massa.

O EIP 4844 introduzirá Blob Data para diminuir as taxas de transação em redes de camada 2, atraindo mais usuários do Ether e de outras plataformas de camada 1.

Ação do preço Ethereum

Embora os analistas previssem aumentos de preços impressionantes em meio ao novo status deflacionário do Ether, os desafios macroeconômicos, incluindo a escalada da inflação, a crise bancária e regulamentações rígidas, prejudicaram as esperanças de aumentos dramáticos. Todo o mercado de criptografia apresentou baixa nos últimos doze meses.

Ethereum seguiu em grande parte os amplos movimentos de preços de mercado e permaneceu relativamente inalterado desde a migração do PoS. A altcoin foi negociada a US$ 1.635 em 15 de setembro de 2022, não muito longe dos níveis de US$ 1.630 do momento desta publicação.

Source – Invezz.com

Embora o preço do Ether possa parecer decepcionante um ano após a tão esperada atualização, os efeitos sobre fatores como fornecimento e consumo de energia permanecem altamente significativos.

Além disso, os desenvolvedores do Ethereum continuam a construir. Embora a próxima atualização de Cancún possa não afetar imediatamente o preço do token, seu impacto a longo prazo introduzirá catalisadores para um aumento no preço do ETH.

O aumento de usuários e transações se traduz em mais tokens utilizados como taxas. Isso cria uma demanda para que a Ethereum pague taxas, levando a ganhos de preços no longo prazo.

