O preço do Bitcoin Cash está se recuperando: aqui está o risco com o qual se preocupar

O preço do Bitcoin Cash (BCH) aumentou nos últimos quatro dias consecutivos à medida que o clima na indústria de criptomoedas melhorava. Subiu para uma máxima de US$ 223,54, o nível mais alto desde 30 de agosto. Outras criptomoedas como Ethereum, ThorChain, Axie Infinity e VeChain também se recuperaram.

Por que o preço do BCH está subindo

O principal catalisador para o aumento do preço do Bitcoin Cash foi a decisão de Franklin Templeton de solicitar um ETF Bitcoin à vista. Este foi um evento importante, uma vez que a Franklin é uma das maiores empresas financeiras do mundo, com mais de 1,5 biliões de dólares em ativos sob gestão.

Franklin Templeton juntou-se a outras grandes empresas de Wall Street, como Fidelity, Blackrock e Ark Invest, que se candidataram a um ETF. Os analistas acreditam que a SEC estará sob pressão para aprovar alguns destes fundos.

Por um lado, a SEC já sofreu um grande golpe quando a Grayscale ganhou uma ação judicial que a forçou a rever a conversão do GBTC em um ETF à vista. Além disso, todas essas empresas implementaram medidas de vigilância.

Portanto, o preço do BCH aumentou porque os investidores acreditam que a aprovação do ETF será algo positivo para o Bitcoin. Como escrevi aqui , alguns analistas esperam que o Bitcoin suba nos próximos meses.

Ainda assim, a recuperação do preço do Bitcoin Cash enfrenta riscos significativos. O maior risco é que a inflação nos Estados Unidos comece a subir novamente e a tendência possa continuar à medida que o Brent e o WTI disparam. O WTI saltou para US$ 90, o nível mais alto desde novembro.

Além disso, a greve em curso do UAW poderia provocar inflação na indústria automóvel usada. Portanto, a Reserva Federal provavelmente continuará a aumentar as taxas de juro na reunião da próxima semana. Taxas mais altas nos Estados Unidos levarão os Fundos do Mercado Monetário (MMF) acima de 6%. Como tal, muitas pessoas começarão agora a migrar das criptomoedas para os MMFs.

Previsão de preço Bitcoin Cash

O gráfico diário mostra que o preço do BCH teve uma forte recuperação nos últimos dias. Essa recuperação aconteceu depois que a moeda testou novamente a importante média móvel exponencial de 200 dias (EMA). Agora recuperou acima da EMA de 50 dias e do lado superior do canal descendente.

O Índice de Força Relativa (RSI) moveu-se acima do ponto neutro em 50. Portanto, a perspectiva para o Bitcoin Cash é otimista, com o próximo nível a ser observado em US$ 264,46, o nível mais alto em 30 de julho. O cenário alternativo é onde a moeda recua e volta para o canal descendente.

