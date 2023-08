Os preços da criptografia apresentam recuperações sólidas após a vitória do ETF BTC à vista da Grayscale

O mercado de criptomoedas mudou a narrativa hoje, com o Bitcoin e a maioria das criptomoedas alternativas sendo negociadas na área verde. O Bitcoin lançou uma jornada ascendente à medida que o setor de ativos digitais exibia sinais de renascimento após a vitória do ETF Bitcoin em escala de cinza.

O tribunal rejeitou a decisão da SEC de impedir a Grayscale Investments de converter seus produtos BTC Trust em ETF.

Enquanto isso, o Bitcoin tem estado altamente otimista nas últimas 24 horas. Além disso, o Índice de Medo e Ganância aumentou vários pontos para escapar da zona de medo.

Bitcoin Fear and Greed Index is 49 ~ Neutral

Current price: $27,721 pic.twitter.com/qe2854Trd6 — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) August 30, 2023

Embora a criptografia líder ainda não tenha superado a barreira de US$ 30 mil, ela permanece otimista hoje, depois de subir mais de 5%, para US$ 27.721. Ethereum muda de mãos a US$ 1.720 após um aumento de 4,16% no dia anterior. Outros tokens importantes que seguiram o ativo líder são Solana, XRP e Polkadot.

Solana aumentou 5,70% e o XRP subiu 5,70% e US$ 2,42%, respectivamente, enquanto o Polygon se recuperou da baixa que o envolveu nos últimos dias com um aumento de 4,47%. Polkadot ganhou cerca de 0,54% nas últimas 24 horas.

As criptomoedas Meme também tiveram ações semelhantes, com Dogecoin subindo 3,76% desde ontem. Shiba Inu, que apresentou sinais promissores de recuperação para as próximas sessões, aumentou cerca de 1,18%.

As ações de preços ascendentes da maioria dos tokens digitais fizeram com que a capitalização de mercado global das criptomoedas aumentasse vividamente nas últimas 24 horas, para US$ 1,09 trilhão. Além disso, o volume diário do mercado aumentou mais de 126%, para US$ 54,95 bilhões.

O que vem a seguir para Bitcoin

A breakout within this range dictates

Bitcoin's next major move



What you think is coming next for #BTC

$24,000 or $28,000 ? pic.twitter.com/ipE7R1ZXS6 — Monkeeyhill Ⓜ️ (@super_hieu92) August 30, 2023

Embora o espaço criptográfico permaneça imprevisível, a perspectiva atual do Bitcoin mostra que o caminho com menos obstáculos é o positivo, pois prevê níveis acima de US$ 30 mil. O MACD apoiou a narrativa de alta ao emitir um sinal de compra.

Enquanto isso, os jogadores que perderam o aumento repentino de US$ 26 mil para US$ 28 mil podem esperar que o Bitcoin confirme um rompimento além da resistência de US$ 28 mil. Isso garantiria um impulso adequado para o BTC superar a área de US$ 30 mil.

No entanto, a estrutura do mercado permanece fraca e os investidores devem se preparar para possíveis quedas para o território de US$ 26 mil a US$ 25 mil. Além disso, setembro foi um mês desafiador para os ativos digitais, especialmente se o Fed dos EUA executou mais aumentos de taxas para combater a inflação persistente.

Os participantes do mercado devem observar os próximos movimentos da SEC, já que o regulador pode aprovar todas as aplicações de ETF de uma só vez ou adiar a decisão. O primeiro catalisaria uma enorme alta para o Bitcoin, enquanto o último poderia provocar quedas implacáveis para US$ 20 mil.

