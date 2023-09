As entradas de ETF TSLY estão aumentando, graças ao seu arriscado rendimento de aproximadamente 50%

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) se tornou um dos fundos de melhor desempenho este ano para investidores por seu rendimento atraente. O fundo, que foi iniciado em 2022, teve captação em todos os meses deste ano.

A TSLY já atraiu mais de US$ 667 milhões em ativos. Dados compilados pela ETF.com mostram que a maioria dessas entradas aconteceu em agosto, quando os investidores adicionaram mais de US$ 307 milhões em fundos. Ao todo, a TSLY teve entradas líquidas de mais de US$ 707,51 milhões este ano, enquanto seu valor líquido aumentou 53%.

Save

Os investidores da TSLY são atraídos pelo seu rendimento de dividendos substancialmente elevado. De acordo com seu site, o TSLY tem um rendimento de dividendos de quase 50%, o que o torna um dos de maior rendimento do setor.

O ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy é um fundo que busca participar do ganho do preço das ações da Tesla enquanto gera renda mensal. É capaz de conseguir isso usando contratos sintéticos de opções de compra cobertos pela Tesla para gerar retornos.

Save

Neste caso, a estratégia de chamadas cobertas do TSLY tem três partes. Em primeiro lugar, tem exposição a longa exposição sintética à Tesla, o que a ajuda a participar na recuperação das ações da Tesla. Também cobriu chamadas, que funcionam como uma apólice de seguro das ações da Tesla. Essas chamadas cobertas são o que o fundo usa para gerar receita. Por último, o fundo também investe em títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo.

O TSLY tem um rendimento de pagamento extremamente alto, o que o ajuda a atrair investidores e aposentados. No entanto, os analistas alertam que o fundo apresenta riscos significativos que podem tornar o rendimento não rentável no longo prazo. Além disso, as distribuições do fundo tendem a variar de mês para mês, principalmente devido à volatilidade das ações da Tesla.

Save